Şehir hastanelerinin sözleşmesi karanlık kuyu

CHP İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Kamil Okyay Sındır, Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan ve görüşmeleri tamamlanan komisyonda, Şehir Hastaneleri’nin yap-kirala-devret modelinin sözleşmelerini göremediklerini ve bu sözleşmelerin karanlık bir kuyu olduğunu ifade etti.

Sındır, “Sözleşmeyi gizleyerek kamu zararını mı örtüyorsunuz? Bugün sözleşme bedellerini niye azaltma ihtiyacı duyuyorsunuz? Çok fahiş değerler üzerinden mi bu sözleşmeler yapıldı da şimdi kamu yararını düşünüyoruz?” diye sordu.

SAĞLIK SİSTEMİ CAN ÇEKİŞİYOR

Şehir hastanelerinde hasta garantisi verilip verilmediğinin ilişkin net bilgiye ulaşamadıklarını söyleyen Sındır, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu projelerin yapım işi, esnek ihale yöntemlerinden birisi olan pazarlık usulü ihale ile özel şirketlere ve ‘ticari sır’ adı altında bir sözleşmeyle veriliyor. Bu ihalelerin neredeyse tamamı pazarlık usulü. Kanun maddesinde de pazarlık usulü ihalenin nasıl yapılması gerektiğini düzenlediği halde sözleşmeler buna uygun mudur, değil midir bilmiyoruz. Bu şirketlere finansman gerekmesi konusunda kredi için hazine garantisi verildiği, ödeme güçlüğü çekerlerse borçlarını hazinenin üstleneceği, ayrıca şirketlere devlet tarafından vergi indirimleri, muafiyetler, SGK primlerinde indirimler ve benzeri çeşitli teşviklerin verileceği biliniyor. Bunlar da yetmez gibi, inşa edilen bu hastanelerin yirmi dört, yirmi beş yıl süreyle kiralanması ve hastaneyle birlikte otoparkın, kafeterya, restoran, otel ve benzeri ticari alanların işletmesinin de şirketler tarafından yapılacağı da ortada. Bugüne kadar yapılan iş ve işlemlerde kamu yararı olmadığını düşünüyoruz. Bu iktidar döneminde sağlık sistemi, can çekişir duruma gelmiştir.”