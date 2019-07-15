17.6 C
Istanbul
15.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Şehir hastanelerinin sözleşmesi karanlık kuyu

Şehir hastanelerinin sözleşmesi karanlık kuyu

birgun.net birgun.net

CHP İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Kamil Okyay Sındır, Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan ve görüşmeleri tamamlanan komisyonda, Şehir Hastaneleri’nin yap-kirala-devret modelinin sözleşmelerini göremediklerini ve bu sözleşmelerin karanlık bir kuyu olduğunu ifade etti.

Sındır, “Sözleşmeyi gizleyerek kamu zararını mı örtüyorsunuz? Bugün sözleşme bedellerini niye azaltma ihtiyacı duyuyorsunuz? Çok fahiş değerler üzerinden mi bu sözleşmeler yapıldı da şimdi kamu yararını düşünüyoruz?” diye sordu.

SAĞLIK SİSTEMİ CAN ÇEKİŞİYOR

Şehir hastanelerinde hasta garantisi verilip verilmediğinin ilişkin net bilgiye ulaşamadıklarını söyleyen Sındır, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu projelerin yapım işi, esnek ihale yöntemlerinden birisi olan pazarlık usulü ihale ile özel şirketlere ve ‘ticari sır’ adı altında bir sözleşmeyle veriliyor. Bu ihalelerin neredeyse tamamı pazarlık usulü. Kanun maddesinde de pazarlık usulü ihalenin nasıl yapılması gerektiğini düzenlediği halde sözleşmeler buna uygun mudur, değil midir bilmiyoruz. Bu şirketlere finansman gerekmesi konusunda kredi için hazine garantisi verildiği, ödeme güçlüğü çekerlerse borçlarını hazinenin üstleneceği, ayrıca şirketlere devlet tarafından vergi indirimleri, muafiyetler, SGK primlerinde indirimler ve benzeri çeşitli teşviklerin verileceği biliniyor. Bunlar da yetmez gibi, inşa edilen bu hastanelerin yirmi dört, yirmi beş yıl süreyle kiralanması ve hastaneyle birlikte otoparkın, kafeterya, restoran, otel ve benzeri ticari alanların işletmesinin de şirketler tarafından yapılacağı da ortada. Bugüne kadar yapılan iş ve işlemlerde kamu yararı olmadığını düşünüyoruz. Bu iktidar döneminde sağlık sistemi, can çekişir duruma gelmiştir.”

İlginizi çekebilir:  Şehir hastaneleri sözleşmesi, karanlık bir kuyu

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,340AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Şehir hastanelerinin sözleşmesi karanlık kuyu

birgun.net -
CHP İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Kamil Okyay Sındır, Gelir...
Devamını Oku

Analiz tek başına bir şey ifade etmez

DİLARA ŞİMŞEK -
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda denizler, ‘mükemmel, iyi,...
Devamını Oku

Kadınların kazanılmış haklarına saldırılar sürüyor: Sözleşmeyi tartışmak idamı tartışmak gibi

Ekin Akyaz -
Türkiye’nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından kabul...
Devamını Oku

Beni tanıdılar sen kaç!

ÜMİT ALAN -
Bu yazıyı bir haftalık tatilimin son gününde yazıyorum. Sosyal medyadan pek kaçabildiğim söylenemez...
Devamını Oku

Trump, benzerleri ve Aşkın Partisi

İBRAHİM SİRKECİ -
21 Ocak 1996’da Ankara’da kurduğumuz Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin kısa ve öz...
Devamını Oku

15 Temmuzları boşa çıkaran: 23 Haziran

MELİH PEKDEMİR -
İslamcı iktidara karşı 15 Temmuz kanlı ve şeriatçı darbe...
Devamını Oku

Yazım sorunları

ATTİLA AŞUT -
1970’lerde, adları “Halkın…” diye başlayan birkaç Maocu dergi vardı:  Halkın Sesi, Halkın...
Devamını Oku

Masum değiliz hiçbirimiz

SELÇUK CANDANSAYAR -
Telefon ya da internet üzerinden dolandırılanların sayısı artmaya devam ediyor. Medyadaki onlarca uyarı,...
Devamını Oku

Değişim arzusu ‘düzen’ kabına sığmaz

GÜVEN GÜRKAN ÖZTAN -
AKP sözcüleri ve Bahçeli, kendilerini sürekli tek adam rejiminden dönüş yok demek...
Devamını Oku

Herkesin Charlie* olduğu günler

UĞUR KUTAY -
Korku edebiyatının ustalarından Dan Simmons 1987’de, korkunç Reagan-Thatcher-Gorbaçov-Evren-Özal döneminin zirvesinde E-Ticket to...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi