24.2 C
Istanbul
18.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Şehir Plancıları Odası'ndan turizm yönetmeliğine tepki: Kamu yararının son kırıntıları da yok...

Şehir Plancıları Odası’ndan turizm yönetmeliğine tepki: Kamu yararının son kırıntıları da yok ediliyor

birgun.net birgun.net

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği hakkında Şehir Plancıları Odası (ŞPO) dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Mevzuatın kamu yararı içerikli son kırıntılarının da ‘daha fazla inşaat-daha fazla kar’ hırsıyla yok edilmesi kolaylaştırılmaktadır” denilen ŞPO açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin amacının ‘turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek’ olduğu belirtilmekte; ancak bu yönetmelik ile ‘plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygunluk’ değil, Kıyı Kanununun getirdiği yapılaşma kısıtlarının kaldırılması düzenlenmektedir. Kıyıların, Kıyı Kanunu`nun özüne aykırı olarak kullanımını 4-5 yıldızlı oteller lehine ve büyük ölçek tercihi üzerinden yapan bu düzenleme ile ‘sahil şeridinin birinci bölümünü de içeren orman vasıflı taşınmazların sahil şeridinin birinci bölümünde kalan kısımları da imar planlarında Turizm Tesis Alanı olarak gösterilir ve emsal hesabı da turizm tesis alanının tamamı üzerinden yapılır’ denilmekte ve Anayasal koruma altında olan doğal alanlarımızın, kıyılarımızın geri dönüşü olmayacak şekilde yapılaşmasına, tahribatına, özel kullanıma ve tahsisine hız verecek maddeler içerdiği görülmektedir.

“…Bu alanların sahil şeridinin birinci ve ikinci bölümlerinde kalan kısımlarındaki uygulamalar, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte tanımlanan şekilde yapılır. Bu alanların sahil şeridinin ikinci bölümündeki emsali, ikinci bölüm olarak ayrılan alanın en fazla 0.20’si olabilir. Yapılanma hakkının kalan kısımları sahil şeridinin dışında kalan alanda kullanılır” ifadesi ile, kıyı alanı emsal hesabına dahil edilerek turizm tesislerinin sahil şeridinin gerisinde kalan alanında yoğunluk arttırıcı düzenlemenin önü açılmaktadır. Bu yönetmeliğin en önemli hedefinin 4-5 yıldızlı tesislerin yatak kapasitesini ve yapılaşma yoğunluğunu artırmaya yönelik olduğu açıktır. Oysa emsal hesabına dahil edilen sahil şeritlerinde kullanım ve planlamayı yönlendiren hukuki metinler Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliktir. Bu iki hukuki metinde de kıyı alanlarında ‘kamu yararının korunması’ ve ‘kıyıların halkın kullanımına açıklığı’nın bir zorunluluk olduğu ortada iken sahil şeridinde yer alan ormanlık alanların “Turizm Tesis Alanı” olarak gösterilmesi Kıyı Kanununa aykırı bir düzenlemedir. Sahil Şeridinde ikinci 50 metrelik kısım Kıyı Kanunu`nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereğince ‘konaklama hariç’ günübirlik turizm tesislerinin yer alabileceği alan olarak tanımlanmış iken; uygulamaya konulan yeni yönetmelik ile bu alanlar da Turizm Tesis Alanlarının emsal hesaplarına eklenerek, emsal hesabında görünmeyen gizli yapılaşmanın önü açılmaktadır. Yine yeni yönetmeliğin 6. maddesinde tanımlanan çok sayıda ‘adrese teslim’ yapılaşma koşulu ile emsale dâhil olmayan yapılaşmaya olanak tanınmakta; “bina cephe uzunluğu ve derinliği, yapı yaklaşma mesafeleri ve taban alanı sınırlaması haricinde herhangi bir ölçüyle sınırlı değildir” tanımlamasıyla cephe ve derinlikle ilgili tüm yapılaşma sınırları kaldırılmakta, yapılaşmanın yatayda ölçeksiz büyümesinin önü açılmakta, doğa ile uyumluluk-kimlik-ölçek vb. sürdürülebilirliğe ilişkin tüm kaygılar planlama-tasarım sürecinin dışına itilmektedir.

İlgili yönetmeliğin adı Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği olmakla birlikte, tanımlar kısmında ‘turizm tesisi: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilen, turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri ve bunların ayrıntıları ve tamamlayıcı unsurları” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan da açık olarak anlaşılacağı üzere, ilgili yönetmelik turizm tesislerine bütünlüklü bir bakış açısına sahip olmayıp, sadece 4-5 yıldızlı otel ve tatil köylerine ilişkin düzenlemeleri ele almaktadır. Dolayısıyla bu Yönetmeliğin amacının iddia edildiği üzere ‘…Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek’ olmayıp sadece 4-5 yıldızlı, büyük sermaye gruplarına ait otel ve tatil köylerinin yapılaşma haklarını artırmayı, kıyı alanlarını diğer tesisler ve kamu aleyhine özel kullanımlarına dahil etmeyi hedeflediği açıktır.

Bu tür bir düzenleme ile hâlihazırda geniş halk kesimlerinin kullanımına ve kamu yararına büyük oranda kapatılmış olan sahil şeritlerinde düşük gelirli grupların kullanımına olanak sağlayan son alanların da büyük sermaye gruplarının kullanımına tahsis edileceği açıktır. Bu tutum açık ve net bir şekilde Anayasa`ya, Kıyı Kanunu’na ve Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ruhuna aykırıdır. Ayrıca sahil şeritlerinde yer alan orman vasıflı alanların turizme açılması turizm merkezi kıyılarında son kalan orman alanlarının da yapılaşarak yok olmasına sebep olacak, ülkemizde her geçen gün etkilerini olumsuz biçimde hissettiğimiz iklim değişikliğini hızlandıracaktır. Söz konusu madde bağlamında değerlendirildiğinde, Yönetmeliğin, amacının tersine, sürdürülebilir çevre şartlarını sağlamak bir yana, var olan kıyı kesimi orman alanlarının yağmalanmasının önünü açacağı, talebi bu alanlara yönlendireceği ve yapılaşmayı hızlandıracağı açıkça görülmektedir.

Kıyılar ve ormanlar bizimdir. Sermayeye peşkeş çekilemez. Bizler, kamusal alanlarımızda, kamu yararını gözeterek, her zaman doğal, tarihi ve kültürel çevrenin tahribatına karşı duracağımızı ve bu konuda atılan politik ve hukuki adımlarla mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz”

AKP, Turizm Ajansı’nda geri adım atmak zorunda kaldı: Ortak bile isyan etti!

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,455AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Yaşamın uzun bir yol olduğuna inanıyorum

birgun.net -
Mehmet ÖZÇATALOĞLUErdal Atıcı’nın yeni kitabı Ürün Yayınları...
Devamını Oku

Karamollaoğlu’ndan Babacan ve Gül açıklaması: Müzakerelere açığız

birgun.net -
CHP'li Abdüllatif Şener'in, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ve Abdullah...
Devamını Oku

15 yıl sonra ‘Tarımı nasıl bitirdik?’ şurası

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
İthalata dayalı politikalar nedeniyle tarımsal üretimde ve hayvancılıkta yaşanan gerileme sürerken AKP,...
Devamını Oku

Krizin adı: Talep yetersizliği

Ozan Gündoğdu -
Gündelik hayatın devam etmesini sağlayan zorunlu ve hemen tüketilen ürünlerde iç talep...
Devamını Oku

4 il için sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, Adana, Osmaniye, Hatay ve...
Devamını Oku

PETLAS işçileri direnişe geçti

birgun.net -
Kırşehir’deki PETLAS/AKO Fabrikası’nda DİSK Nakliyat-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan 47...
Devamını Oku

Süper Lig’de fikstür çekildi

birgun.net -
Süper Lig'de, 'Dozer' lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020...
Devamını Oku

Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis’e seslendi: Yasayı çıkarmadan tatile gitmeyin!

birgun.net -
TBMM’nin Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi...
Devamını Oku

Temsilciler Meclisi’nden Donald Trump’a kınama

Diren Deniz Sarı -
ABD’de Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Başkan Donald Trump’ı Twitter’da ırkçı ifadeler...
Devamını Oku

Marmara’da sıcaklık artıyor

birgun.net -
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi