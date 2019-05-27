19.1 C
Istanbul
28.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Şehirlerdeki kitapçı oranları belli oldu

Şehirlerdeki kitapçı oranları belli oldu

birgun.net birgun.net

Belirli şehirlerdeki 100 bin nüfusa oranla bulunan kitapçı sayıları belli olurken, bu oranın İstanbul’da 0,9 olduğu görüldü. 

Medya takibi kurumlarından Ajans Press, bazı şehirlerdeki kitapçı sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in World Cities Culture Forum verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre İstanbul’da 100 bin kişi başına düşen kitapçı oranı 0,9 olarak belirlendi.

100 bin nüfusa oranla en çok kitapçının bulunduğu şehir ise Portekiz’in başkenti Lizbon olarak kayıtlara geçerken, bu oranın 41,6 olduğu kaydedildi. İkinci sırada ise 33,9 oranla Melbourne yer alırken, üçüncü sıraya Buenos Aires’ın 22,6 oranla yerleştiği saptandı.

Buna karşın 100 bin kişideki nüfusa oranla bulunan kitapçı sayısı en az 0,3 oranla Lagos’a da görülürken, İstanbul’un onun sadece bir ön basamağında olması dikkat çekti. 

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne kitapçılarla alakalı basında 2 bin 177 haber yer alırken, sadece kitaplarla alakalı 212 bin 199 haberin konuşulduğu görüldü. 

İlginizi çekebilir:  Ünlü biri değilseniz kitabınız basılmıyor

Kaynak:İHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,185AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Davutoğlu: Milletin yüreğini yüreğine buluşturmayandan devlet adamı olmaz

birgun.net -
Yeni parti tartışmalarının odağındaki eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da düzenlenen iftar programında...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı’ açıklaması

birgun.net -
Ekrem İmamoğlu, Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye'nin Nabzı programına katıldı. İmamoğlu,...
Devamını Oku

246 paket kokain yutan kişi uçakta yaşamını yitirdi

birgun.net -
Meksika'dan Japonya'ya uçakla giden yolcu, yuttuğu 246 paket kokain nedeniyle hayatını kaybetti.BBC'nin haberine...
Devamını Oku

Akar: S-400 anlaşması imzalandı ve bitti

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habertürk'te soruları yanıtladı. S-400 tartışmasına değinen Akar,...
Devamını Oku

Adıyaman’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

birgun.net -
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Devamını Oku

Dostlar Müzik Topluluğu’ndan Beşiktaş konseri: #HerŞeyÇokGüzelOlacak

birgun.net -
Dostlar Müzik Topluluğu, ‘Her şey çok güzel olacak’ demek için 28 Mayıs...
Devamını Oku

Samsun’da kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin’in cansız bedeni ormanlıkta bulundu

birgun.net -
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın...
Devamını Oku

Gazeteci Levent Gültekin’e ‘FETÖ’ soruşturması

birgun.net -
Gazeteci Levent Gültekin, FETÖ soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak savcılığa ifade verdi. Gelen...
Devamını Oku

Samsun’daki IŞİD operasyonunda gözaltına alınan zanlıların hepsi serbest

birgun.net -
Samsun'da, IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı serbest bırakıldı.  
Devamını Oku

YSK, AKP’nin ‘Maltepe’ başvurusunu reddetti

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Maltepe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi