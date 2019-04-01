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01.04.2019
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Şekerbank Genel Müdürü görevinden ayrıldı

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Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze görevinden ayrılırken, yerine Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem vekalet edecek.

Şekerbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze bugün itibarıyla görevinden ayrılacağı ve yerine Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem’in vekalet edeceği bildirildi.

Erdem, 2014 yılına kadar yürüttüğü Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi, Ziraat Finansal Kiralama AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ziraat Bankası Moskova CJSC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinin ardından Mart 2014’te Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2017 yılına kadar aynı zamanda Halk Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı ve Halkbank Belgrad AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Erdem, Kasım 2017’de Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.


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