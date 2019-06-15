Sekiz milyondan fazla emekli açlıkla sınavda

Temmuz ayında yapılacak maaş zammını bekleyen 12 milyon 596 bin 926 emekliden 8 milyon 311 bini, Türk-İş’in 2 bin 124 TL olarak belirlediği açlık sınırının altındaki aylıklarla ayakta kalmaya çalışıyor. BirGün’ün edindiği bilgilere göre, iktidarın, “Bin liranın altında aylık alan kalmayacak” sözleri de boşa çıktı.

Buna göre, son rakamlarla, 12 milyon 596 bin 926 olan yaşlılık, maluliyet ve ölüm aylığı ile iş göremezlik geliri alan yurttaşın 1 milyon 120 bininin aylık geliri bin liraya çıkartılmadı. Geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bin TL’nin altında emekli maaşı alanların bulunduğu açıklamalarını önce yalanlayan sonra da kabul ederek düzeltme sözü veren iktidar, aradan geçen süreye karşın açlık sınırının yarısından daha az tutarda aylık ödemeyi sürdürüyor.

YOKSULLUK BİLE HAYAL

TÜRK- İŞ’in her ay yaptığı hesaplamalara göre son olarak 2 bin 124 TL olarak belirlenen açlık sınırının altında aylık geliri olan emeklilerin sayısı tüm emeklilerin yüzde 70’ine yakın. 8 milyon emekli 2 bin TL’nin altında maaş alıyor.

Bin TL ile 2 bin TL arasında maaş alanlar arasında en büyük dilimi 1 milyon 200 bin kişi ile 1500-1600 TL arasında aylık geliri olanlar oluşturuyor. Sadece 4 milyon emekli 2 bin TL’nin üzerinde aylık alabiliyor. Bunlardan 2 milyonuna 2000-2500, 1 milyonuna 2500-3000, 480 binine 3000-3500, 240 binine 3500-4000, 350 binine de 4 bin TL’nin üstünde ödeme yapılıyor. Buna göre, hiçbir emeklinin aylık geliri TÜRK-İŞ’in 6 bin 918 TL olarak belirlediği yoksulluk sınırına yaklaşamıyor.

Farklı kalemlerden maaş alanları gösteren dosya sayısı bazındaki rakamlara göre de geçen yıl 5.5 milyon olan geliri asgari ücret altındaki emekli sayısı bu yıl 7.5 milyona yaklaştı. Enflasyon oranındaki artışa göre düşük kalan maaş zamları nedeniyle asgari ücret altında aylığı olanların sayısı 2 milyondan daha fazla arttı. Yaklaşık 7 milyon 400 bin dosyadaki maaş tutarı, 2 bin 20 TL olan asgari ücretin altında kaldı.

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı 13 bin TL’nin, kuvvet komutanları 10 bin TL’nin, birinci sınıf hakim ve savcılar ile valiler, YÖK üyelerinin aralarında bulunduğu üst düzey bürokratların ortalama emekli aylığı 7 bin TL’nin üzerinde. AKP iktidarları döneminde sayıları ölçüsüzce artan daire başkanlarının emekli maaşı da 5 bin TL’yi geçiyor. Üniversite mezunu ve 25 yıl hizmeti bulunan Büyükşehir belediye başkanları ortalama 7 bin TL, il belediye başkanları 6 bin TL,ilçe belediye başkanları 5 bin TL emekli aylığı alıyor.

Emekli olanlar azaldı

2018’de emekli olanların sayısı da bir önceki yıla oranla azaldı. 2017’de emekli olanların sayısı 700 bine yaklaşırken 2018’de emekli aylığı bağlananlar 680 binde kaldı.