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11.06.2019
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Sel 25 yıllık enkazı gün yüzüne çıkardı

Sel felaketi Başkent’in altyapı sorununu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Yavaş, “Altyapı önceliğimiz olacak” derken, Gökçınar "Rant felaket getirdi" şeklinde konuştu

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Ankara’da önceki gün öğlen saatlerinde başlayan yoğun yağışta şehir sel sularına teslim oldu. Başkentin çeşitli yerlerinde oluşan su baskınları ve sel sonucu iki yurttaş boğularak bir yurttaş da evine dolan su sebebiyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla belediye ekiplerinin izinleri iptal edildi. Su baskınlarının yoğun olduğu bölgelerde çalışan bini aşkın ASKİ personeli ile İtfaiye çalışanı işyeri, konut ve caddelere dolan suyu tahliye etti.

Afette, 24 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Melih Gökçek döneminde yapılan alt geçit ve battı çıktıların neredeyse tamamını su bastı. Yurttaşlar, sosyal medyadan Gökçek’i etiketleyerek “Hakkımızı helal etmiyoruz” dedi. BirGün’e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Berkay Gökçınar, “Belediyecilik 20 günde araçların girip çıktığı battı çıktı yapmakla olmuyor. Şimdi bu ihanet değil de nedir?” diye sordu.

‘DOĞANIN DENGESİNİ BOZDULAR’

CHP’li Gökçınar, geçmişte yapılan düzensiz projelerin ve alt yapı eksikliğinin sel felaketine yol açtığını söyledi. Problemlerin AKP belediyeciliğinin eseri olduğunu belirten Gökçınar, “Özellikle 2004-2019 yılları arasında ülkemiz ve güzel Başkentimiz parsel parsel imara açılmış, büyük rantlara kurban edilmiştir” dedi. İktidar partisi eliyle yapılan talan ile doğanın dengesinin bozulduğunu vurgulayan Gökçınar, “Dere yatakları ve heyelan bölgeleri ile zemin bakımından sıkıntılı yerler imara açıldı” diye konuştu.

‘EN BÜYÜK İHANET ANKARA’YA YAPILDI’

Önceki dönemlerde yapılan altgeçit ve üstgeçitler ile yağmursuyu hatlarının bilimsel ölçütler kullanılmadan projelendirildiğini ifade eden Gökçınar, en büyük ihanetin Ankara’ya yapıldığını savundu. Gökçınar, eski dönemden kalan hatların tadilatının yapılacağını bildirerek, bunun Ankara’nın üzerine büyük bir maddi yük getireceğini söyledi. Yavaş’ın, “Hiçbir mazerete sığınmayacağız. İvedilikle altyapı sorunu çözeceğiz” sözlerini anımsatan Gökçınar, Ankaralıları yağışlara karşı önlem almaya davet etti.

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KESİNTİSİZ ÇALIŞILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşamını yitiren yurttaşların ailelerine başsağlığı diledi. Ankaralıları bilgilendiren Yavaş, 200’ün üzerinde iş makinesi ve 724 otobüsün sahada çalıştığını bildirdi. Yavaş, çok sayıda birimin kesintisiz olarak çalıştığını duyurdu.

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