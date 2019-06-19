Sel değil, ihmal vurdu!

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusu patladı. Olay sonrası oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybettiği duyuldu, ancak daha sonra iki kişinin öldüğü bildirildi. Taşkın nedeniyle bölgede oluşturulan kriz merkezine 7 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunduğu öğrenildi. İhbar gelen Çamlıktepe Mahallesi ve çevresinde, AFAD ekiplerince başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi. Meydana gelen taşkın, Yeşilyurt Mahallesi’ni su altında bıraktı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, selde önce 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kayıp olarak arandığını duyurdu. Ancak daha sonra bir açıklama yaparak, 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 8 kişinin ise kayıp olarak arandığını belirti. Ustaoğlu, sel afetinde 4 kişinin de yaralandığını kaydederek şunları söyledi: “Yanlış bilgi aksettirdiler bize. Onlar bizim yaralı vatandaşlarımız. 2 tane kayıp vatandaşımıza da ulaşıldı. 8 tane kayıp vatandaşlarımıza yönelik de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taşkın nedeniyle sulara kapılarak kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler de sular altında kaldı, 4 ev ise yıkıldı. Öte yandan HES’in 2’nci borusunun da sel suları nedeniyle patlama tehlikesinin bulunduğu ve bu tehlikeye karşılık bölgenin boşaltılacağı öğrenildi.

İlçe sakinlerinden Dursun Ali Yakupoğlu, mahallelerinde önceki gün yaşanan sel afeti nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne ait işçilerin iş makineleriyle bölgede çalışma yürüttüğünü, işçilerin sel nedeniyle yıkılan binanın altında bulunan dükkanda mola verdikleri sırada sele kapıldıklarını öne sürdü. Yakupoğlu, “Bir kaç gün önce yine bir sel afeti oldu. Belediye işçileri orada çalışıyordu. Öğle paydosu verip dükkâna girmişler. Daha sonra yağmur yağdı, sel geldi, hepsini aldı götürdü. Benim orada 3 katlı evim vardı, komple yıkılmış. 7-8 tane ev yıkılmış” diye konuştu.

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‘SIKINTIMIZ BÜYÜK’

Araklı Kaymakamlığı, yurttaşların sel bölgesine gitmemesini isterken, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, şöyle dedi: “Daha önce de aynı bölgede sel felaketi olmuştu. HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımız burada çalışıyorlardı. Onlar da sular altında kaldı. Sıkıntımız büyük.”

‘15’E YAKIN KAYIP VAR’

Bölge sakinlerinden Şaban Halil’in BirGün’e verdiği bilgiye göre, kayıp sayısı 15’in üzerinde. Halil, şunları söyledi: “Dere ıslahı çok dar. Aşağısında da HES var. Duvar bir anda patlıyor. Selle beraber de derenin giderini dolduruyor. Okulu, evleri ve dükkânları da alıp gidiyor. Araklı-Bayburt anayolu da kesildi. Bayram Halil Devlet Hastanesi’ndeyim, Duyumumuza göre 15’’e yakın kaybımız var. Bu kaybolan vatandaşlarımızın içinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin personeli de var. Bu bilgiyi köy muhtarı, Jandarma’ya ve AFAD’a aktardı. “

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Aileler hastaneye koştu

Selde mahsur kalan ve yakınlarından haber alamayan aileler, ilçedeki devlet hastanesine akın etti. Hastane acil servisi önünde bekleyen kalabalık, yakınlarından gelecek iyi haberleri beklerken, aile fertlerinden bazıları da cep telefonlarıyla selin yaşandığı bölgedeki yakınlarını arayarak ulaşmaya çalıştı.Hastane önünde umutlu bekleyişlerini sürdüren ve sinir krizi geçirip fenalaşan ailelere ise sağlık çalışanları müdahale etti. Hastanenin özel güvenlik personelleri de bekleyişlerini sürdüren aileleri teskin etmeye çalıştı.

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Doğa olayları faciaya dönüşüyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yaşananlara dair BirGün’e değerlendirmede bulundu: “Araklı, Kizirnos Yaylasının alt kısmında bulunan Yüceyurt Köyünde bulunan Yüceyurt Elektrik AŞ’ye ait HES projelerinin bulunduğu güzergah üzerindeki, Yüceyurt köyü üst kısmında yer alan Araklı-3 HES’in, yükleme havuzu duvarlarının patlaması sonucu meydana gelen felaket, köyleri yok etti, köylüleri sel suları altında bıraktı… Doğa olayları faciaya dönüşmeye devam ediyor. Doğaya ve doğa olaylarına meydan okuyoruz adeta. Aklı, bilimi ve teknik zorunlulukları yok saydıkça benzer tablolar ile daha çok karşılaşacağımızın bilinmesi gerekir. Plansızlık sonucu dere yataklarında araziler yapılaşmaya açıldı. İmar affı ile affedilen yanlışları malesef doğa affetmiyor. HES’ler, dere yataklarının rejimlerini ve yapısını bozduğu için sel sularının yıkıcı boyutlara ulaşmasına zemin hazırlamaktadır. Sel suyu ve ardından HES yükleme havuzunun yıkılması yurttaşlarımızın ölümüne yol açmıştır. İktidarın akla, bilime, tekniğe ve planlamaya olan düşmanlığı sona ermelidir. Rant düzeni son bulmalıdır.”