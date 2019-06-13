Sel sularına kapılan bebek kediyi suni teneffüsle hayata döndüren işçi, o anları anlattı

İstanbul Pendik’te sel sularına kapılan yavru kediyi suni teneffüs ve masaj yaparak hayata döndüren belediye işçisi o anları anlattı. İşçi Metin Keskin “Her vicdanlı insanın yapması gerek şeyi yaptım, bizim yavrumuz oldu çok mutluyum“ diye konuştu. Yavru kedinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Dün İstanbul’da sağanak yağış Pendik, Kartal ve Tuzla’da etkili oldu. Yağışın en etkili olduğu Pendik’te yollar göle dönerken D-100’de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Belediye çalışanı Metin Keskin sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti. Keskin, yavru kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkardı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı. Kedi daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın (İBB) Pendik’te bulunan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ne götürülerek tedavi altına alınmıştı.

“BİR HAYAT KURTARDIM, ÇOK MUTLUYUM”

Yavru kediyi sudan kurtaran işçi Metin Keskin hayvan barınağına gelerek yavru kediyi ziyaret etti. Keskin “Yağıştan dolayı biriken suyu temizlemek ve kapanan yolu açmak için çalışıyorduk. Bu yavru kediyi gördük. Baygındı. Sesi yoktu, cansızdı. Hemen kenara alarak aldığımız ilk yardım derslerini uygulamaya başladık. Ağzındaki suyu aşağıya doğru sarkıtarak ve masaj yaparak çıkarmaya çalıştım. Daha sonra suni teneffüs yapınca miyavlamaya başladı. Hemen araçla buraya getirdim. Şu anda gördüğünüz gibi sağlık durumu çok iyi. Bir can kurtardık çok mutluyum” diye konuştu.

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YAVRU KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Veteriner Mevlüt Maytalman kedinin sağlık durumun iyi olduğu söyledi. Maytalman “Geldiğinde ıslandığından vücut ısısı düşmüştü, tedaviye başladık. Isınması için kuvöze koyduk. Şu anda durumu çok iyi. Tahlillerini yaptık. 24 saat dolduktan sonra sahiplendirme işlemi yapacağız. İlk olarak karayolları ekiplerimize sahiplendirme yaptıracağız eğer onlar kabul etmezse vatandaşlar için müdürlüğe başvurmalarını istiyoruz” diye konuştu.

İSTANBUL, HALKIMIZ İSİM VERSİN

Yavru kediyi kurtaran Metin Keskin kediye bir isim düşünmediğini söyleyerek “Bu İstanbul’un kedisi oldu artık. Bizim hepimizin kedisi oldu artık. Halkımızın ne öngörürse o olsun “ diye konuştu.