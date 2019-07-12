Selami Şahin, Ege’de söyleyecek

Selami Şahin dans ve ışık şovlarının eşlik ettiği Eskimeyen Şarkılar konserinin turnesi kapsamında Altınoluk ve Ayvalık Amfitiyatro’da sahnede olacak.

Sunuculuğunu ünlü oyuncu Cenk Tunalı’nın üstlendiği gecede Türkiye’nin son 50 yılıyla Selami Şahin’in kariyerindeki kesişim noktaları seyircilere esprili bir dille aktarılıyor.

Başarılı koreograf Gökmen Kasabalı’nın özel olarak hazırladığı danslar ise seyircilere bir görsel şölen yaratıyor.

Eskimeyen Şarkılar 13 Temmuz saat 21.00’de Altınoluk Amfitiyatro Sahnesi ile 14 Temmuz Ayvalık Amfiyatro’da müzikseverlerle buluşmayı bekliyor.