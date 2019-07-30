Selçuk Belediye Başkanı Sengel’den ‘kuzen ataması’ iddiasına yalanlama

AYCAN KARADAĞ

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, geçtiğimiz günlerde bazı gazetelerde kuzeni Oya Ceritoğlu’nu, Selçuk Belediyesi’ne sekreter olarak işe aldığı iddialarına cevap verdi. BirGün’e açıklamalarda bulunan Sengel, “Oya Hanım, hali hazırda 16 yıldır Selçuk Belediyesi’nde çalışıyor. Selçuk Belediyesi’ni 11 Nisan 2019 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden devir aldığımız günden beri bir tane yeni personel belediyeye alınmadı” dedi.

“BİR TANE YENİ PERSONEL BELEDİYEYE ALINMADI”

Sengel algı operasyonu yapıldığını belirterek, “Selçuk Belediyesi’ni 11 Nisan 2019 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi’den devir aldığımız günden beri bir tane yeni personel belediyeye alınmadı. Almamız da mümkün değil. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi, bütçeyi alt üst etmiş. Yüzde 30, yüzde 40’da olması gereken bütçe giderleri şu anda yüzde 56’larda. 70 milyon borçla, 74 buçuk milyon bütçe ile teslim aldım. Geçenlerde 2010-2011-2012 tarihlerine ait ödenmeyen borçlar sebebiyle, Kültür Bakanlığı’na 8 milyon liralık bir borç davası kesinleşti. Şu anda belediyemizin 78 milyon borcumuz var” diye konuştu.

“OYA HANIM, 16 YILDIR SELÇUK BELEDİYESİ’NDE ÇALIŞIYOR”

Sengel, kuzeni Oya Ceritoğlu’nun belediyedeki görevi hakkında ise, “Oya Hanım, 16 yıldır Selçuk Belediyesi’nde çalışıyor. Oya Hanımda Kültür Müdürlüğü’nde İnsan Kaynaklı Müdürlüklerinde önemli görevlerde çalışmış belediye işçisidir. Kendisi 11 Mart 2004 tarihinde işe büro personeli olarak girmiştir. Esasen rütbe yükseltme değil, sekreter yaptık. Bizde özel kalem sekreterliği yok. Normal sekreter. Aslında rütbe düşürdük ve çalışmaya da devam edecek” şeklinde konuştu.

Son olarak Sengel, şunları kaydetti: “Ben, Genel Başkanımızın söylemleri ve 7 ilkesini hatim etmiş birisiyim. Aksine bir şey yapmam. Yapılan bu çirkin saldırılar sonrası hukuki işlemlerde bulunacağız. Yapılan ayıp. Bizi çok çalışmak kurtarır, boş konuşmak değil.”