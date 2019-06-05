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05.06.2019
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Selçuk, Nâzım Hikmet’le buluştu

birgun.net birgun.net

EREN AYSAN

Büyük Usta Nâzım Hikmet ölümü’nün 56. yılında Selçuk’ta anıldı. Saint Jean Bazilikası’nda düzenlenen anma etkinliğine Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Türkiye’nin önde gelen piyanistlerinden Dengin Ceyhan’ın piyano resitaline, Tenor Fatih Kayhan ve Oyuncu Tuncer Yığcı da Nâzım’ın şiirleriyle eşlik ederek; katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Benim böyle bir hayalim vardı. Hayalimin aktörlerinin sizler olacağınızı bilmiyordum. Bu hayale ortak olan ve bu konuda beni yüreklendiren Selçuk Belediyesi çalışanları ve bize bu konuda destek veren dostlarımız var. İyi ki varlar. Bu gece de Nâzım’ın dizeleriyle, Dengin Ceyhan’ın notalarıyla, Tenor Fatih Kayhan ve Oyuncu Tuncer Yığcı’nın unutulmaz performanslarıyla unutulmaz bir gece yaşadık. Burada bu büyüyü bize yaşattığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin gibi sanatçılar hep var olsunlar. Size ihtiyacımız var” dedi.

Nâzım Hikmet’in şairliğine de vurgu yapan Başkan Sengel; “Nâzım Hikmet tüm hücreleriyle hasreti yaşayan adam, Nâzım Hikmet aşkı doya doya yaşayan ve bunu en iyi ifade eden adam, Nâzım Hikmet hasret kaldığı memleketine her daim özlemle bakan ve dizelerinde memleket aşkının ne demek olduğunu bize anlatan adamdır. Ruhu şad olsun” dedi.

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