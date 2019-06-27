Selçuk’a mülakat sorusu

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı’nda personel alımı için gerçekleştirilen sözlü mülakatlar ile ilgili Bakan Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi.

Yavuzyılmaz önergesinde; “Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarında derece elde eden kişilerin, kamu kurumlarına iş başvurusu yaptıklarında, sözlü mülakatta elenerek işe alınmadığı, yerine KPSS’de çok daha düşük puan almış kişilerin işe alındığı görülmektedir. Aralık 2018 Sözlü Sınav Uygulamasında KPSS Türkiye 1.si olan öğretmenin atanmaması ülkenin gündemine gelmiş, bu usülle işe alımlar tartışmalı hale gelmiştir” ifadelerine yer verdi.

Yavuzyılmaz “kurumlarda liyakat prensibinin değil, siyasi bağlantı ve torpilin öne çıktığı” söylentilerinin bu sebeplerle arttığına vurgu yaptı.

