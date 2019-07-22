24.7 C
Istanbul
22.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve henüz ulaşılamayan 5 kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor. 

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan ve sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde 250 kişilik ekiple başladı. AFAD, UMKE, AKUT, DAKE, İSAK ve JAK ekiplerinin karadan, havadan ve sudan yaptıkları aramalarda kaybolan vatandaşlardan Fatma Töngel (42) ve Cengiz Töngel’in (53) cesedi Uğurlu köyünden geçen Kıran deresi ile Melen Çayı arasında bulundu. Esmahanım köyünde kaybolan Kağan Töngel (3), Nilgün Kaplan (39) ile kızları Funda Kaplan (9), ikiz olan Sanem Kaplan ve İlayda Sinem Kaplan’ı (7) bulmak için sürdürülen arama çalışmalarında ekiplerce her taşın altına bakılıyor. 

‘Kimse anlayamadı’

Selin vurduğu Uğurlu köyünde yaşayan Oğuzhan Tandoğan olay anını şöyle anlattı:”Köyün bir tarafındaki evler mahsurdu. İlk sel geldiğinde insanlar bir şey olmayacak sandı. İkinci sel yağmur yağmadan gürültüyle geldiği için kimse anlayamadı. Zaten 4 kademe su geldi. İlk geldiğinde evleri aldı, sonra bizi sardı, 3. Kademede ise hayatı felç etti. Biz de kepçe yardımıyla kurtulduk”. 

‘İnsanlar evlerini, arabalarını bırakmıyordu’

Olay anında yurttaşların büyük panik yaşadığını ifade eden Tandoğan, “Akçakoca Jandarma Komutanımızın kurtulmamızda çok büyük etkisi var. Binbaşının ve kepçecinin olması bizim ölü vermememizi sağladı. Çoğu insanlar da bilmiyordu. İnsanlar olayı bilip dışarıda olsaydı ölü sayısı artmazdı. Çünkü insanlar bilmiyordu, panik yaptılar. İnsanlar evlerini, arabalarını bırakmıyordu. Zorla aldık. İnsanlar şaşırdı, çünkü hayatlarında böyle bir şey görmemişlerdi,” diye konuştu. 

Kaynak:İHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,526AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

HDP’li Temelli: Çözüm istiyorsan çık Afrin’den, Afrinliler geri dönsün

birgun.net -
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda “Onurlu barış için demokratik çözüm”...
Devamını Oku

Ceylanpınar’da patlama

birgun.net -
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir patlama meydana geldi.
Devamını Oku

İYİ Parti ilçe başkanına saldırı: 6 kişi gözaltında

birgun.net -
İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, bir grubun saldırısına uğradı. Kurt,...
Devamını Oku

CHP’li Gürsel Tekin: İntiharların en büyük nedeni işsizlik, kamu harcamalarını sıfırlayın

birgun.net -
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2009-2018 yılları arasında intihar sayısının 30 bin...
Devamını Oku

Yurt dışı telefon kaydı 1500 lira oldu, ‘100 liraya kayıt’ başladı

birgun.net -
Cep telefonlarının yurt dışı fiyatı Türkiye'ye göre oldukça uygun olması nedeniyle vatandaşın...
Devamını Oku

Akar-Jeffrey görüşmesinin ardından bakanlıktan açıklama

birgun.net -
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi...
Devamını Oku

Babacan’ın partisini kuracak isimlere ilişkin iddia

birgun.net -
Karar yazarı Ali Bayramoğlu, AKP'den istifa ederek yeni parti kuracağını açıklayan Ali...
Devamını Oku

Yazar Azra Kohen: Fi dizisi benim için utanç verici hale geldi

birgun.net -
Yazar Azra Kohen, Fi dizisinin, kitabıyla hiçbir benzerliğinin bulunmayacak hale getirildiğini belirtti...
Devamını Oku

İstanbul’da orman yangını

birgun.net -
Şile Oruçoğlu köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı....
Devamını Oku

Füsun Üstel tahliye edildi

birgun.net -
Barış Akademisyenlerinden Prof. Dr. Füsun Üstel tahliye edildi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi