Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve henüz ulaşılamayan 5 kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan ve sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde 250 kişilik ekiple başladı. AFAD, UMKE, AKUT, DAKE, İSAK ve JAK ekiplerinin karadan, havadan ve sudan yaptıkları aramalarda kaybolan vatandaşlardan Fatma Töngel (42) ve Cengiz Töngel’in (53) cesedi Uğurlu köyünden geçen Kıran deresi ile Melen Çayı arasında bulundu. Esmahanım köyünde kaybolan Kağan Töngel (3), Nilgün Kaplan (39) ile kızları Funda Kaplan (9), ikiz olan Sanem Kaplan ve İlayda Sinem Kaplan’ı (7) bulmak için sürdürülen arama çalışmalarında ekiplerce her taşın altına bakılıyor.

‘Kimse anlayamadı’

Selin vurduğu Uğurlu köyünde yaşayan Oğuzhan Tandoğan olay anını şöyle anlattı:”Köyün bir tarafındaki evler mahsurdu. İlk sel geldiğinde insanlar bir şey olmayacak sandı. İkinci sel yağmur yağmadan gürültüyle geldiği için kimse anlayamadı. Zaten 4 kademe su geldi. İlk geldiğinde evleri aldı, sonra bizi sardı, 3. Kademede ise hayatı felç etti. Biz de kepçe yardımıyla kurtulduk”.

‘İnsanlar evlerini, arabalarını bırakmıyordu’

Olay anında yurttaşların büyük panik yaşadığını ifade eden Tandoğan, “Akçakoca Jandarma Komutanımızın kurtulmamızda çok büyük etkisi var. Binbaşının ve kepçecinin olması bizim ölü vermememizi sağladı. Çoğu insanlar da bilmiyordu. İnsanlar olayı bilip dışarıda olsaydı ölü sayısı artmazdı. Çünkü insanlar bilmiyordu, panik yaptılar. İnsanlar evlerini, arabalarını bırakmıyordu. Zorla aldık. İnsanlar şaşırdı, çünkü hayatlarında böyle bir şey görmemişlerdi,” diye konuştu.