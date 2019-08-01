Selin vurduğu Düzce’de İBB araçlarına engel

Selin vurduğu Düzce’de fındık hasadı yaklaştı. Afet nedeniyle kullanılamaz hale gelen fındık kurutma alanlarının bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Düzce Belediyesi’ne destek olmak için İBB’nin donanımlı araçlarını gönderdi. Ancak İBB araçlarının temizlik yapması engellendi.

Skandalı Twitter hesabından duyuran CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, “Vicdansızlık! Siyasi saiklerle hareket etmeyelim. Yaraları saralım” ifadelerini kullandı.

Mağdur yurttaşların kendisine aktardığı bilgileri paylaşan CHP’li Tanal, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi araçları, evlerin ve köyün içindeki temizlik işinde değil, dereler vs. yerlerden çalıştırılarak gözden uzak tutuluyor. Evlerin önündeki fındık kurutma alanları temizlenmezse üreticinin zayiatı büyük olur. Makinaları bu alanda kullanmamak vicdansızlıktır. Gün siyaset yapma günü değil, birlik ve beraberlik günüdür” dedi.

Tanal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz üzere 17 Temmuz’da yaşanan sel felaketi sonrası Esmahanım köyünden 7 kişi sulara kapılmış, tüm köprü ve yollar yıkılmış, elektrik, su ve zaten yetersiz olan ve çoğunlukla foseptik çukuru olan kanalizasyon alt yapısı tamamen kullanılamaz hale gelmiştir. Kullanılamaz hale gelen alt yapı ile ilgili devletin bütün kurumları çalışmakta, hayatı olağan akışına getirmeye uğraşmaktadır. Bunlar zaten devletin yapabileceği şeylerdir. Bu afet yaşandığında bahçelerimiz mil ve molozla dolmuş, evlerimize ve bahçelerimize girmek için kullandığımız yollarımız uçmuş ve kapanmış, bahçe duvarlarımız ve çitlerimiz yıkılmış, foseptik kuyularımız çamurla dolmuş durumdadır. Devletin büyük makinelerinin bu temizliği yapması fiziken mümkün değildir. Köylü olarak bu işleri yapmaya da gücümüz yetmemektedir. Evlerimize dolan mil ve molozların küçük makinelerle temizlenmesi halinde birçok ev yaşanabilir hale gelecektir.

Bu sebeple devletin herhangi bir birimine değil, direkt muhtarlığımızın hizmetine verilebilecek 3 adet lastik tekerli kepçe ve kovalı (JSB diye bilinen) ekskavatör ve 3 adet moloz taşımaya uygun damperli kamyona ihtiyacımız bulunmaktadır. Temin edilebilmesi halinde bu makinelerin muhtarlık veya köyden güvenilir birinin kullanımına verilmesi çok önemlidir. Zira bu olmadığında istenilen temizlik yapılamayacak ve verilen destek maksadına ulaşmayacaktır. Makinelerin köyümüzde söz konusu işleri tamamlayabilmesi için tahmini 1 haftalık bir sürenin yeterli olacağı düşünmekteyiz.”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

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İBB’NİN DONANIMLI ARAÇLARI KÖYLERE SOKULMUYOR

Paylaşımın devamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yardım için gönderdiği donanımlı makinelerin köy dışında tutularak fındık hasadı için gün sayan yurttaşların mağdur edildiğine dikkati çeken CHP’li Tanal, şunları aktardı:

“Yaklaşık 7 gün sonra fındıklar toplanmaya başlanacak. Vatandaşın evininin bahçesi temizlenmezse toplanan fındık kurutulamaz ve bu yardımlar amacına ulaşamaz. Bu köylerde genç nüfus yok. Molozları iki kişi bir ayda temizleyemez. Ayrıca sel basan evlerin kazma, kürek, el arabası gibi teçhizatları da sulara kapılmış. Tüm işler yapılsa bile evlerin civarı temizlenmezse bu iş yarım yapılmış olur. Bu konu defalarca yetkililere söylenmesine rağmen dikkate alınmamış. Fındıkçılığın olmazsa olmazı sert bir zeminde yaş fındığın güneşte kurumaya bırakılmasıdır. Köylünün ısrarla istediği budur ve bu istek bir ihtiyaçtır. Daha sonra bir makine gönderilmiş ama üzerinde Düzce Belediyesi yazıyormuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş makineleri köylünün evinin temizlenmesi işine verilmiyor. Makineleri bu alanda kullanmamak vicdansızlıktır. Düzce Belediyesi’nin aracı ve personeli yetersizdir. Bu ayıp değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi araçları, evlerin ve köyün içindeki temizlik işinde değil, dereler vs. yerlerden çalıştırılarak gözden uzak tutuluyor. O zaman Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarını isteyin. Gün siyaset yapma günü değil, birlik ve beraberlik günüdür. Lütfen ciddiye alın. Alüvyon toprak üzerine fındık seremezsiniz. Fındık toprağa batar, çürür veya kaybolur. Hasat edilen fındık güneşte ince bir tabaka halinde serilir ve karıştırılarak kurutulur. Sonra patoz makinesine verilir ve tane haline getirilip tekrar zemine serilerek kurutulur ve çuvallara konur. Fındık üreticisinin evlerinin önündeki alanlar bu iş içindir. Asla sert zemine ulaşılamaz ise zayiat büyük olur. Siyasi saiklerle hareket etmeyelim. Yaraları saralım.”