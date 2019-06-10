Selvi: Ebru Gündeş bile VIP kullanıyor, İmamoğlu Sarraf’tan daha mı tehlikeli?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ordu’da yaşanan VIP krizine ilişkin, “Türkiye’yi ABD’de mahkeme huzurunda zor durumda bırakan Rıza Sarraf’ın eşi şarkıcı Ebru Gündeş bile VİP’i kullanıyorsa, Ekrem İmamoğlu’nun yaşlı annesinin hürmetine VİP’i kullanmasına izin verilemez miydi? Yoksa Sarraf’tan daha mı tehlikeli?” dedi.

Selvi bugün “VIP’i kimler kullanmış, seçim nereye gidiyor?” başlığıyla yayınlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Tamam, İmamoğlu VİP listesinde yok. Ama siyaset liste işi değil, duruş meselesidir. Eğer liste işi olsa VİP listelerini tutanlar parti kurar, iktidar olurdu. Bunlar her zaman sandığa yansır. Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından önceden bilgi verilerek ve onun refakatinde VİP’e girilmiş. Siyaset aynı zamanda centilmenlik işidir. Eğer İmamoğlu VİP’ten geçmek istiyorsa, müsaade edilseydi ne olurdu? Türkiye’yi ABD’de mahkeme huzurunda zor durumda bırakan Rıza Sarraf’ın eşi şarkıcı Ebru Gündeş bile VİP’i kullanıyorsa, Ekrem İmamoğlu’nun yaşlı annesinin hürmetine VİP’i kullanmasına izin verilemez miydi? Yoksa Sarraf’tan daha mı tehlikeli? Ordu-Giresun Havalimanı’nda görev yapanlardan CHP yönetimine ’Ne işadamlarının sevgililerini uğurladık buradan’ diye bilgiler akmaya başlamış. İşadamının sevgilisini merak etmiş olabilirsiniz ama ben işadamını merak ettim. Yakında bir liste çıkabilir…”