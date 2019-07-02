24.6 C
Istanbul
02.07.2019
Anasayfa SEÇTİKLERİMİZ Selvi, Erdoğan-Babacan görüşmesinin detaylarını yazdı

Selvi, Erdoğan-Babacan görüşmesinin detaylarını yazdı

birgun.net birgun.net

Hürriyet’in iktidara yakın yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesine değindi. Selvi, Babacan’ın Erdoğan ile 30 Mayıs’ta görüştüğünü ve görüşmeye cebinde istifa mektubuyla gittiğini belirtti. Selvi’ye göre görüşme “tatsız tutsuz” geçti.

Selvi’nin Hürriyet’te yayımlanan bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bu arada sonbaharda AK Parti cephesi sıcak gelişmelere sahne olacak. Abdullah Gül-Ali Babacan ekibiyle Ahmet Davutoğlu arasında partiyi kim daha erken kuracak yarışının başladığı gözleniyor.

Eleştirilerini akademik boyuttan sert siyasi söylemlere taşıyan Ahmet Davutoğlu’nun eylül-ekim aylarında yeni parti kuracağı söyleniyor.

Ali Babacan’ın ise bu hafta içinde AK Parti’nin kurucular kurulu üyeliğinden istifa etmesi bekleniyor. Babacan’ın 30 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeye cebinde istifa mektubuyla gittiği ancak “Seçimlere gidilirken istifa etmem doğru olmaz” dediği ifade ediliyor. Erdoğan-Babacan görüşmesinin mutlu sonla noktalandığını söyleyemem. Hatta tatsız tuzsuz bir görüşme demek daha doğru olur. Çünkü Babacan birtakım eleştiriler getirince Erdoğan’ın “O zaman partide kal, bunları birlikte yapalım” dediği söyleniyor. Babacan’ın ise “Ben artık helalleşme sürecine girdim. Size bilgi vermeye geldim. Ben AK Parti’den koptum, yakında istifa edeceğim” dediği ifade ediliyor. Erdoğan’ın “Parti mi kuruyorsun?”sorusuna Babacan’ın “Evet, parti kuruyorum” karşılığını 
verdiği söyleniyor.

İşin özü Abdullah Gül, Ali Babacan görünümlü bir parti kuruyor.”

İlginizi çekebilir:  Kızının müftü yardımcısı olduğu ile müftü olarak atandı

Kaynak:Hürriyet

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,085AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

‘Bakanlar ABD’ye Erdoğan’ı S-400’den vazgeçiremiyoruz dedi’ iddiası

birgun.net -
CHP’nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, bazı bakanların Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı...
Devamını Oku

Akşener: Silah satma yarışının aktörü oldu çıktı Erdoğan

birgun.net -
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Devamını Oku

Selvi, Erdoğan-Babacan görüşmesinin detaylarını yazdı

birgun.net -
Hürriyet'in iktidara yakın yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı...
Devamını Oku

‘Suriyeli’ paylaşımlarına ikinci operasyon: 11 gözaltı

birgun.net -
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, sosyal medyada Suriyeliler ile ilgili paylaşım yapanlara yönelik operasyonlarında...
Devamını Oku

ODTÜ’lülerden gözaltıya tepki: Pankarttaki üç sözcükten korkan sistem

birgun.net -
DİLEK YEĞİNODTÜ’de önceki gün düzenlenen mezuniyet töreninin...
Devamını Oku

THK’de başkana tepki: Yönetim Kurulu dağıldı

birgun.net -
Türk Hava Kurumu'nda (THK) dokuz yönetim kurulu üyesi, Başkan Nogaylaroğlu'nun kararlarına tepki...
Devamını Oku

Moody’s’ten Türk bankalarına: Negatif görünüm sürüyor

birgun.net -
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu. Moody's Türkiye'nin bankacılık...
Devamını Oku

Sevinç kursakta kalmasın diye…

L. DOĞAN TILIÇ -
10 Ocak tarihli “CHP başarıya koşuyor!” yazımda; “…bu kez (ve ilk kez) başta...
Devamını Oku

Köprüdeki çalışma İstanbul’u kilitlemeye devam ediyor

birgun.net -
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik...
Devamını Oku

Trump: Afganistan teröristlerin Harvard’ı

birgun.net -
Amerikan Fox News kanalına bir mülakat veren ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki Amerikan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi