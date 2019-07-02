Selvi, Erdoğan-Babacan görüşmesinin detaylarını yazdı

Hürriyet’in iktidara yakın yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesine değindi. Selvi, Babacan’ın Erdoğan ile 30 Mayıs’ta görüştüğünü ve görüşmeye cebinde istifa mektubuyla gittiğini belirtti. Selvi’ye göre görüşme “tatsız tutsuz” geçti.

Selvi’nin Hürriyet’te yayımlanan bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bu arada sonbaharda AK Parti cephesi sıcak gelişmelere sahne olacak. Abdullah Gül-Ali Babacan ekibiyle Ahmet Davutoğlu arasında partiyi kim daha erken kuracak yarışının başladığı gözleniyor.

Eleştirilerini akademik boyuttan sert siyasi söylemlere taşıyan Ahmet Davutoğlu’nun eylül-ekim aylarında yeni parti kuracağı söyleniyor.

Ali Babacan’ın ise bu hafta içinde AK Parti’nin kurucular kurulu üyeliğinden istifa etmesi bekleniyor. Babacan’ın 30 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeye cebinde istifa mektubuyla gittiği ancak “Seçimlere gidilirken istifa etmem doğru olmaz” dediği ifade ediliyor. Erdoğan-Babacan görüşmesinin mutlu sonla noktalandığını söyleyemem. Hatta tatsız tuzsuz bir görüşme demek daha doğru olur. Çünkü Babacan birtakım eleştiriler getirince Erdoğan’ın “O zaman partide kal, bunları birlikte yapalım” dediği söyleniyor. Babacan’ın ise “Ben artık helalleşme sürecine girdim. Size bilgi vermeye geldim. Ben AK Parti’den koptum, yakında istifa edeceğim” dediği ifade ediliyor. Erdoğan’ın “Parti mi kuruyorsun?”sorusuna Babacan’ın “Evet, parti kuruyorum” karşılığını

verdiği söyleniyor.

İşin özü Abdullah Gül, Ali Babacan görünümlü bir parti kuruyor.”