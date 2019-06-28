Selvi: Erdoğan, Erkan Tan’dan rahatsız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk’te Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü adlı programda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “oğlum” diyen A Haber sunucusu Erkan Tan’a ilişkin konuştu.

Programda konuşan Abdulkadir Selvi, seçim dönemi boyunca iktidara yakın medyanın dilinin AKP MYK üyeleri tarafından da eleştirildiğini ifade ederek, A Haber Sunucusu Erkan Tan’ın Ekrem İmamoğlu’na “oğlum” diye hitap etmesinin tartışma çıkardığını kaydetti.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Tan’dan rahatsız olduğunu dile getirdi.