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28.06.2019
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Selvi: Erdoğan, Erkan Tan’dan rahatsız

Katıldığı canlı yayında A Haber Sunucusu Erkan Tan ile ilgili konuşan Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tan'dan rahatsız olduğunu söyledi

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk’te Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü adlı programda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “oğlum” diyen A Haber sunucusu Erkan Tan’a ilişkin konuştu.

Programda konuşan Abdulkadir Selvi, seçim dönemi boyunca iktidara yakın medyanın dilinin AKP MYK üyeleri tarafından da eleştirildiğini ifade ederek, A Haber Sunucusu Erkan Tan’ın Ekrem İmamoğlu’na “oğlum” diye hitap etmesinin tartışma çıkardığını kaydetti.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Tan’dan rahatsız olduğunu dile getirdi.

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