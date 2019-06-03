Selvi: İmamoğlu’nun başarısının Ali Babacan’ı umutlandırdığı söyleniyor

Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında “İstanbul seçimleri nedeniyle farklı bir bayram olacak. Ama asıl bayramı seçimi kazanan yapacak” ifadesini kullandı. Selvi, yazısının bir bölümünde kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili adı yeniden gündeme gelen Ali Babacan’a ilişkin, “Ekrem İmamoğlu’nun başarısının Ali Babacan’ı umutlandırdığı söyleniyor.” satırlarını yazdı.

Selvi’nin bugün Hürriyet’te yayımlanan “Bayramda siyaset kulisleri” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Ekrem İmamoğlu’nun başarısının Ali Babacan’ı umutlandırdığı söyleniyor. Altı ay önce isteksiz bir görüntü çizen Babacan, ramazan ayında 15’er kişilik iftar programları düzenlemiş. ’Ali Babacan çok heyecanlı. Atanmamış Macron gibi’yorumları yapılıyor. Abdullah Gül, önplanda gözükmek yerine Ali Babacan’ın partinin başına geçmesini istemiş. Babacan’ın hızlı bir giriş yaptığı söyleniyor. İstanbul ve Londra’da ekonomistler ve işadamlarıyla görüşmeler yapmış. Kuracağı partide AK Partili isimlerin yanı sıra sosyal demokrat ve liberallerin olmasına özen gösteriyor. Babacan’ın konuşmalarında iki mesaj ön plana çıkıyor:

1- Biz yeni bir hareketiz.

2- Sadece AK Parti tabanını hedeflemiyoruz.

Konuşmaları iki nokta üzerine odaklanıyor:

1- Özgürlükler

2- Ekonomi

Ali Babacan’ın başlarda Ahmet Davutoğlu’nu da aynı çatı altında tutmak istediği biliniyordu. Ancak yollar ayrılmış.

İstanbul seçimleri yeni parti kurma çalışmalarını yürütenler açısından da önemli olacak. Çünkü Gül-Babacan ekibinin önlerine sonbahar diye bir takvim koydukları söyleniyor. İstanbul seçimlerinin sonucuna göre ya 2019 sonbaharı ya da 2020’nin sonbaharı…”