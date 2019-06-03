22 C
Istanbul
03.06.2019
Anasayfa SİYASET Selvi: İmamoğlu’nun başarısının Ali Babacan’ı umutlandırdığı söyleniyor

Selvi: İmamoğlu’nun başarısının Ali Babacan’ı umutlandırdığı söyleniyor

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında “İstanbul seçimleri nedeniyle farklı bir bayram olacak. Ama asıl bayramı seçimi kazanan yapacak” ifadesini kullandı. Selvi, yazısının bir bölümünde kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili adı yeniden gündeme gelen Ali Babacan’a ilişkin, “Ekrem İmamoğlu’nun başarısının Ali Babacan’ı umutlandırdığı söyleniyor.” satırlarını yazdı.

Selvi’nin bugün Hürriyet’te yayımlanan “Bayramda siyaset kulisleri” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Ekrem İmamoğlu’nun başarısının Ali Babacan’ı umutlandırdığı söyleniyor. Altı ay önce isteksiz bir görüntü çizen Babacan, ramazan ayında 15’er kişilik iftar programları düzenlemiş. ’Ali Babacan çok heyecanlı. Atanmamış Macron gibi’yorumları yapılıyor. Abdullah Gül, önplanda gözükmek yerine Ali Babacan’ın partinin başına geçmesini istemiş. Babacan’ın hızlı bir giriş yaptığı söyleniyor. İstanbul ve Londra’da ekonomistler ve işadamlarıyla görüşmeler yapmış. Kuracağı partide AK Partili isimlerin yanı sıra sosyal demokrat ve liberallerin olmasına özen gösteriyor. Babacan’ın konuşmalarında iki mesaj ön plana çıkıyor:

1- Biz yeni bir hareketiz.

2- Sadece AK Parti tabanını hedeflemiyoruz.

Konuşmaları iki nokta üzerine odaklanıyor:

1- Özgürlükler

2- Ekonomi

Ali Babacan’ın başlarda Ahmet Davutoğlu’nu da aynı çatı altında tutmak istediği biliniyordu. Ancak yollar ayrılmış.

İstanbul seçimleri yeni parti kurma çalışmalarını yürütenler açısından da önemli olacak. Çünkü Gül-Babacan ekibinin önlerine sonbahar diye bir takvim koydukları söyleniyor. İstanbul seçimlerinin sonucuna göre ya 2019 sonbaharı ya da 2020’nin sonbaharı…”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,353AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Asansörle duvar arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi

birgun.net -
Karaman'da çalıştığı markette asansör ile duvar arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Devamını Oku

Selvi: İmamoğlu’nun başarısının Ali Babacan’ı umutlandırdığı söyleniyor

birgun.net -
Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "İstanbul seçimleri nedeniyle farklı bir bayram olacak. Ama...
Devamını Oku

Sosyal demokrasi ölüm döşeğinde

birgun.net -
Loren BalhornAlmanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Avrupa...
Devamını Oku

Enflasyon yine arttı

birgun.net -
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayı verilerine göre,...
Devamını Oku

Soğan ve patates turizmi de vurdu

birgun.net -
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından hazırlanan turizm raporunda, “Turizmde...
Devamını Oku

Küçük’ten Hakan’a: Her devir sen bir köpeksin; biz yat desek yatıyorsun, kalk desek kalkıyorsun

birgun.net -
Yandaş Türkiye yazarı Cem Küçük ile Hürriyet yazarı Ahmet Hakan arasındaki kavga,...
Devamını Oku

Halkbank’ta beş genel müdür yardımcısı görevden alındı

birgun.net -
Halkbank üç genel müdür yardımcılığı makamını kapatıp, beş genel müdür yardımcısını görevden...
Devamını Oku

Beyaz Masa’dan bayram için yola çıkanlara AKP propagandalı ‘hediye’

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Beyaz Masa tarafından Şeker Bayramı nedeniyle Esenler...
Devamını Oku

En güzel müzik çocukların sesi

birgun.net -
KADİR İNCESUAkıllı Baykuş Platformu, Zuhal Müzik ve...
Devamını Oku

Bozuk sezon bozuk düzen

UĞUR KUTAY -
Game of Thrones ilk sezonundan itibaren televizyon tarihinin en iyi yapımları arasında...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi