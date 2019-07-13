Seminerlerde il değişikliği yok

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi ve Eğitim, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle mesleki çalışmaların ikinci haftasını istedikleri il/ilçede yapabileceklerine imkan veren madde yürürlükten kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şu şekilde:

“Yönetici ve öğretmenler ara tatillerde, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına ve derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüğü, il/ilçe milli eğitim müdürlüğü veya Bakanlıkça belirlenen mesleki çalışmaları kendi okullarında yürütürler. Ancak öğretmenler ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen mesleki eğitim konuları dahilinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya merkezlerde mesleki eğitime tabi tutulabilirler.”