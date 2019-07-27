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27.07.2019
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‘Şemsiyeli otomobil’e para cezası

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Fotoğraf: DHA

Konya’da trafikte seyir halinde olan hafif ticari aracın üzerine bağlanmış büyük plaj şemsiyesi dikkat çekti. Aracın sürücüsüne 558 lira para cezası kesildi.

Görüntüler dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde kaydedildi. Trafikte seyir hainde olan bir hafif ticari aracın üzerine bağlı bulunan şemsiye görenleri şaşırttı.

Trafikte yavaşça ve yolun en sağından ilerleyen aracı görenler bu anları görüntüledi. Araç, yavaşça ilerleyerek trafikte yoluna devam etti.

558 LİRA PARA CEZASI

Görüntüler üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) görüntülerinden yola çıkarak üzerine bağlanmış büyük plaj şemsiyesi ile seyreden 34 ACR 002 plakalı hafif ticari araç ve sürücüsü Mehmet Çil’e kısa sürede ulaştı.

Polis, sürücü Çil’e ‘araç üzerinde dökülecek şekilde eşya taşımak, muayenesiz araç kullanmak ile araç üzerinde resim ve işaret bulundurmak’ maddelerinden 558 lira para cezası kesildi.

Kafe işletmecisi Çil’in iş yeri için götürdüğü şemsiyeyi nakliyeci fazla para isteyince bu şekilde taşıdığını söylediği öğrenildi.

Kaynak:DHA

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