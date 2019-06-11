Sendika üyesi olduğu için işten çıkartıldı

BERKAY SAĞOL

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde yemekhane hizmeti veren Mendika firmasında çalışan Şehriban Yeler, DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası’na üye olması gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Sendika üyesi oldukları için işyerlerinde kendisine ve diğer işçilere ‘mobbing’ uygulandığını söyleyen Yeler, “Benim hakkımda uydurma gerekçelerle tutanak tutup işten çıkardılar. Diğer sendika üyesi arkadaşlarımın birçoğu o baskıya dayanamadı ve istifa etti.” dedi.

“BİZİ KOSTİKLİ SUYA SOKTULAR”

Yeler, İş Kanununun 25’nci maddesine dayatılarak iş çıkışının verildiği fakat haklarından yararlanamadığını vurgulayarak, “Temizlik yapıyoruz bahanesiyle sadece sendikaya üye olan işçileri kostikli suya soktular. Ben şu anda işsizlik maaşı da alamıyorum, tazminatta alamadım. Bu yüzden hem işe iade davası, hem tazminat davası, hem de geçmiş dönemde kaldığım mesailerin ücreti için dava açtım.” şeklinde konuştu.

SES’DEN DAYANIŞMA AÇIKLAMASI

Öte yandan SES Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilciği, Şehriban Yeler’in işten çıkartılmasına tepki gösterdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, Şehriban Yeler’in yanında olunduğu ifade edilerek şu görüşlere yer verildi:

“2016 yılından bu yana Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi yemekhanesinde servis elemanı olarak görev yapan mesai arkadaşımız, anayasal hakkını kullanarak DİSK’e bağlı Gıda–İş Sendikasına üye olmuş, sendikaya üye olması ve diğer çalışanlar arasında örgütlenme çalışması yaptığı gerekçesiyle Anayasa ayaklar altına alınarak arkadaşımızın işine son verilmiştir. Şirketin açıkça yasaları çiğnediği bu durum karşısında hastane idaresi sessiz kalmış, bir kadın mesai arkadaşımızın işten atılmasına göz yummuştur. SES işyeri temsilciliği olarak işten atılan arkadaşımızın bir kez daha yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz.”