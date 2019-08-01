Sendikalaşma oranı yerlerde sürünüyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ” dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2019’un temmuz ayı itibariyle Türkiye genelindeki toplam 13 milyon 764 bin 63 işçiden 1 milyon 894 bin 170’inin bir sendikaya üyeliği bulunurken, sendikalaşma oranı yüzde 13,76 olarak belirlendi. Bu oran Temmuz 2018’de yüzde 12,76, Ocak 2019’da ise yüzde 13,86’ydı.

TÜRK-İŞ 1 MİLYONU GEÇTİ

En fazla üyeye sahip konfederasyon 1 milyon 12 bin 277 işçi ile yine Türk-İş oldu. Buna göre Türk-İş, üye sayısını son bir yılda 53 bin 659, ocak ayından bu yana ise 36 bin 977 artırdı.

Türk-İş’ten sonra en fazla üyeye sahip konfederasyon, 674 bin 404 işçiyle Hak-İş olarak belirlendi. AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hak-İş’in üye sayısı, ocak ayından bu yana 9 bin 740 azaldı. Bu azalışta AKP’den CHP’ye geçen belediyelerde çalışan işçilerin Hak-İş’e bağlı sendikadan istifa etmesi etkili oldu. Buna karşın Hak-İş, son bir yılda üye sayısını 19 bin 682 kişi artırdı.

DİSK’in üye sayısı ise 178 bin 691 olarak belirlendi. Buna göre DİSK, son bir yılda 18 bin 123, ocak ayından bu yana ise 7 bin 263 yeni üye kazandı.

Konfederasyonlara bağlı olmayan sendikalara üye işçilerin sayısı ise 28 bin 251 olarak açıklandı. Bu sayı, Temmuz 2018’de 27 bin 308, Ocak 2019’da 26 bin 955’ti.

HİZMET-İŞ 5 BİNE YAKIN ÜYE KAYBETTİ

En fazla üyeye sahip sendika, 310 bin 711 işçiyle Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası oldu. Belediyelerde örgütlenen Hizmet-İş’in üye sayısı, geçen yılın temmuz ayında 286 bin 356, ocak ayında ise 315 bin 199’du. Buna göre Hizmet-İş, yerel seçimlerin de etkisiyle bu yılın başından beri 4 bin 488 üye kaybetti.

Hizmet-İş’ten sonra en fazla üyeye sahip sendikalar 202 bin 572 işçiyle Türk Metal, 95 bin 480 işçiyle Genel-İş, 95 bin 42 işçiyle Belediye-İş ve 70 bin 12 işçiyle Tez-Koop-İş olarak belirlendi. Türk Metal’in son bir yılda 6 bin 857, son altı ayda ise 2 bin 943 üye kaybetmesi dikkat çekti.

Öte yandan belediyelerde örgütlenen Genel-İş’in üye sayısı ocak ayından bu yana 7 bin 929 arttı. Belediye-İş de aynı süre içinde 15 bin 196 yeni üye kazandı.

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128 SENDİKA BARAJIN ALTINDA

İstatistiklerde yer alan 184 sendikanın yalnızca 56’sı bakanlıktan toplu iş sözleşmesi (TİS) yetkisi alabilmek için gerekli yüzde 1’lik işkolu barajını geçebildi. İşkolundaki tüm işçilerin yüzde 1’inden daha az üyesi olduğu halde işkolu barajından muaf tutulabilen sendika sayısı ise 8. Bu sendikaların baraj muafiyeti süresi 7 Eylül 2018’de sona ermiş; ardından haziranda Meclis’te kabul edilen torba yasayla bir yıl daha uzatılmıştı.

Böylece Türkiye’de toplu sözleşme için yetki başvuru yapabilecek sendika sayısı 64’te kaldı.

KESK’LİLER BUGÜN ANKARA’DA

Toplu sözleşme görüşmeleri öncesi dört koldan Ankara’ya yürüyüş başlatan KESK üyesi emekçiler, dün yürüyüşün üçüncü gününde Antep, Samsun, Kütahya, Bursa ve Amasya’da açıklamalar yaparak ‘Güvenceli iş, güvenli gelecek, insanca yaşayacak bir ücret için grevli toplu sözleşme’ talebini dile getirdi. Yürüyüş, bugün Ankara’da sona erecek.