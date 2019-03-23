23.03.2019
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Senegalli yolcunun şikayetçi olduğu taksici tutuklandı

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Fotoğraf: DHA

İstanbul’da aracına binen Senegalli yolcuya yönelik ırkçı sözleriyle dikkat çeken taksici Osman Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taksici Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren Keleş, tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik de Keleş’in tutuklanmasına karar verdi.

Osman Keleş’in hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Atatürk Havalimanı’nda aracına binen Senegalli O.A.L.’ye “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin” diyerek fazla para istediği ortaya çıkan taksici Osman Keleş, turistin kamera kayıtlarıyla birlikte polise başvurması üzerine dün gözaltına alınmıştı. “Gasp” suçuyla hakkında işlem yapılan Keleş, çalıştığı taksi durağındaki şoförler tarafından darp edilmişti. Ayrıca, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, aracına aldığı Senegalli turiste hakaret eden taksicinin ihraç edildiğini açıklamıştı.

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Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, “Sözde taksi sürücüsü olarak adlandırabileceğimiz kişi tarafından Senegal uyruklu yolcuya karşı takınılan üslup, ifadeler, cümleler mesleğimize,meslek erbabına hatta insanlığa yakıştırılmayacak düzeydedir.

Şikayete konu olan Taksi sürücüsünün Kooperatifimiz ile ilişiği Disiplin Kurulu toplantısında kesilmiştir. Kişiye ait işlem ile bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde ilgili kuruluşlar ile ivedilikle paylaşılmıştır.

Şikayete konu olan taksi sürücüsünün çalışma ruhsatının iptali neticesinde bundan sonra hiç bir ticari takside çalışmaması uygunluğu ve görüşü bildirilmiştir.

Bundan sonraki süreçte konunun yasal platformlarda en sert şekilde cezalandırma ile sonuçlanması adına taraf olacağımızı önemle ifade etmek istiyoruz” denilmişti.

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