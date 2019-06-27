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27.06.2019
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‘Seni Seviyorum Türkiye’ sezonu Datça’da kapatıyor

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Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında prömiyer yapan oyunu ‘Seni Seviyorum Türkiye’ kapalı gişe geçirdiği tiyatro sezonunu Datça‘da kapatıyor.

Bu yıl Türkiye’ye odaklanan Almanya’daki  ‘Das Theater Festival’ini takiben Ankara’da ‘İstanbul Oyunları Festivali’nde sahne alan ‘Seni Seviyorum Türkiye’, Datça Tiyatro Festivali kapsamında 28 Haziran’da Datçalı sanatseverlerle buluşacak.

Ceren Ercan’ın yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği Seni Seviyorum Türkiye, bugün bu ülkeyi sevme çabası üzerine bir oyun. Oyunda karakterler; aksayan hayatın akışı içinde “buradayım ve ben de Türkiye’yim” demenin imkânı üzerine bir yolculuğa çıkıyorlar.

Oyunda; Alican Yücesoy, Defne Şener Günay, İrem Sultan Cengiz, Damla Karaelmas, Emre Koç rol alıyorlar. Oyunu koreografisi Melih Kıraç’a, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer’e, kostümleri Selin Ölçen’e, müzikleri Okan Kaya’ya ait

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Geçtiğimiz yıl binlerce katılımcıyı ağırlayan bu yıl da ‘Deniz Seviyesinde Tiyatro’ sloganıyla yola çıkan festivalin genç ekibi, festival deneyimine yenilikçi bir bakış açısı getiriyor. Oyunlar, atölyeler, konserler, söyleşiler ve  performanslarla  26-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler ücretsiz.

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