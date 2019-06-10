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10.06.2019
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Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri 12 Haziran’da verilecek

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Gıda-İş ve Manos Kitap’ın düzenlediği Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri, usta şairin 76. doğum günü olan 12 Haziran’da verilecek.

Şair Nilay Özer’in sunacağı törende şiir dalında birincilik ödülü İlhan Sami Çomak’a, Jüri Özel Ödülü Ayşe Nalan’a; öykü dalında birincilik ödülü Hüseyin Peker’e, Jüri Özel Ödülü Özlem Keskin’e takdim edilecek. Ödül kazanan yazar ve şairler tören öncesinde kitaplarını imzalayacak.

7 Ekim 2015’te yitirdiğimiz usta şairin 76’ncı doğum gününde Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezinde saat 18.00’de başlayacak törende Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, Yazar Adnan Özyalçıner ve Şair Mustafa Köz konuşma yapacak. DİSK Emek Korosu’nun sahne alacağı etkinlikte Sennur Sezer’in şiiri üzerine değerlendirmelerin olduğu kısa bir belgesel gösterilecek.

Ayrıca saat 14.00’te Sennur Sezer, Zincirlikuyu Mezarlığındaki kabri başında da anılacak.

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