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13.06.2019
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Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı

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Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’nun şikayeti üzerine A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında, “Hakaret” suçundan başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Kaya Çilingiroğlu, Avukatı Polat Dilli aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak,o dönem Beşiktaş Teknik Direktörü olan Şenol Güneş’in 19 Ocak 2019 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. 

GÜNEŞ İFADE VERDİ

Şikayet üzerine soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit’e 6 Mart 2019 tarihinde ifade veren Şenol Güneş, şikayetçi Kaya Çilingiroğlu’nun Beşiktaş ve Akhisar arasında oynanan maçtan sonra bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada kendisine ve Beşiktaş’a yakışmayacak şekilde konuştuğunu, bunun üzerine de cevap niteliğinde, kimseyi kötülemeyecek şekilde düşüncelerini açıkladığını söyledi. Açıklamasında müşteki Kaya Çilingiroğlu’nu doğrudan doğruya hedef almadığını, onun adını anmadığını söyleyen Güneş, sadece eleştiride bulunduğunu, suç kastı olmadığını kaydetti. 

Savcı Yiğit, şikayetçi Kaya Çilingiroğlu’na tebligat göndererek, 10 gün içinde beyanda bulunmasını istedi ancak Çilingiroğlu savcılığa giderek beyanda bulunmadı. 

SAVCI TAKİPSİZLİK VERDİ ÇİLİNGİROĞLU İTİRAZ ETTİ

Savcı, Şenol Güneş’in kendisinin eleştirilmesi üzerine cevaplar verdiği, bu cevapların hiçbirinde müştekinin adının geçmediğini gerekçe göstererek, takipsizlik kararı verdi. Kaya Çilingiroğlu’nun Avukatı Polat Dilli, takipsizlik kararına itiraz etti.  

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