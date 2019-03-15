Şenol Güneş, Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosunu açıkladı.
Şenol Güneş’in açıkladığı aday kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleciler;
- Mert Günok
- Muhammed Şengezer
- Uğurcan Çakır
- Sinan Bolat
Defans;
- Gökhan Gönül Orta saha
- Zeki Çelik
- Çağlar Söyüncü
- Kaan Ayhan
- Merih Demiral
- Ozan Kabak
- Hasan Ali Kaldırım
- Emre Taşdemir
Orta saha;
- Deniz Türüç
- Efecan Karaca
- Yusuf Yazıcı
- Dorukhan Toköz
- Emre Belözoğlu
- İrfan Can Kahveci
- Mahmut Tekdemir
- Mehmet Topal
- Oğuzhan Özyakup
- Okay Yokuşlu
Forvet;
- Yunus Mallı
- Emre Kılıç
- Güven Yalçın
- Hakan Çalhanoğlu
- Burak Yılmaz Cenk Tosun