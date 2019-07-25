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25.07.2019
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Şentop ‘peşkeş çekmek’ ifadesinden rahatsız oldu: CHP’li vekilin önergesi işleme konmadı

TBMM Başkanlığı, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un TRT’nin televizyon ve radyo vericilerini herhangi bir protokol imzalamadan ücretsiz bir şekilde Turkuaz grubu tarafından kullanılmasına yönelik soru önergesinde yer alan “peşkeş çekme” ifadesinden rahatsız oldu.

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un TRT’nin televizyon ve radyo vericilerini herhangi bir protokol imzalamadan ücretsiz bir şekilde Turkuaz grubu tarafından kullanılmasına yönelik soru önergesinde yer alan “peşkeş çekme” ifadesi Meclis Başkanlığını rahatsız etti.

Meclis Başkanlığı, söz konusu ifade dolayısıyla CHP Bulut’un önergesini işleme koymadı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, CHP’li Bulut, 27 Mayıs’ta TBMM Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Neredeyse 2 ay geçtikten Meclis Başkanlığı önergeyi iade etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla gönderilen yazıda soru önergesinde yer alan “(…)TRT’nin, Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın da yönetimin de olduğu iktidarınıza yakın yayın organı Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş.’ye protokol imzalamadan ‘şifahi talimat’ ile ücretsiz olarak televizyon ve radyo vericilerini peşkeş çektiği ortaya çıkmıştır” cümlesinde yer alan “peşkeş çektiği” ifadesinin İçtüzük hükümlerine uygun olmadığı savunuldu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, söz konusu ifadenin düzeltilmesi durumunda önergenin işleme alınabileceğini bildirdi.

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