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12.07.2019
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Serbest bırakılan katil polis memuru, meslekten ihraç edildi

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BirGün Antep

Üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin’i (23) öldüren polis Fatih Burak Aykul, meslekten ihraç edildi. İhraç kararı Şahin ailesinin vicdanlarını kısmen rahatlatırken aile Yargıtay’dan da toplum vicdanını rahatlatacak karar bekliyor.

Mersin’in Mezitli ilçesinde 19 Eylül 2017 tarihinde meydana gelen olayda Feray Şahin’i kaldığı evde tabancayla vurup öldüren Özel Harekât Polisi Fatih Burak Aykul hakkında ceza davasından hemen sonra açılan idari soruşturma sona erdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu nihai kararını vererek, Şahin’i öldüren polis Aykul’u meslekten ihraç etti. Yerel mahkemeden 5 yıl 3 ay ceza alan ve dosyası Yargıtay’da olan Aykul hakkında konuşan anne Aysel Şahin, “Gencecik üniversite son sınıf öğrencisi suçsuz, masum savunmasız kızımı öldüren o katil, yetersiz sayılacak bir ceza aldıktan sonra, şartlı salıverilerek sokağa bırakıldı. Mahkeme, katilin yalanlarına bağlı kalarak, yok edilen delilleri sorgulamadan, Adli Tıp raporunu değerlendirmeden verdiği kararla bizi ikinci kez öldürdü” dedi.

MAHKEME DELİLLERİ SORGULAMADI

Baba Bekir Şahin ise Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihraç kararı vicdanlarını kısmen rahatlattığını belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

“O katilin meslekten ihraç edilmesi elbette beklenilen ve olması gerekendi. Çünkü gencecik kızı katleden katil hiçbir şey olmamış gibi mesleğe geri dönmemesi gerekirdi. Ve öylede oldu. Çünkü o katil cinayetin delillerinin önemli kısmını yok etmişti. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi ve savcılık yok edilen delillerini hiçbirini sorgulamadı. Katilin yalanlarına bağlı kalarak komik bir ceza verdi. Bu asla kabul edilir değil, bu asla adalet, hak, hukuk olamaz. Şimdi tüm dikkatlerimiz Yargıtay üzerinde. O katile ağırlaştırılmış müebbet ceza verilmesini, bu cinayetin bedelini ödemesini istiyoruz.” 

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