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12.07.2019
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Serena bir ilki daha başarmak istiyor

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ABD’li tenisçi Serena Williams, Wimbledon’da tek kadınlarda  şampiyonluğa ulaşması halinde başarılarla dolu kariyerine bir rekor daha ekleyecek. Bugün oynanacak final mücadelesinde 11 numaralı seribaşı Serena Williams ile 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 15 bin kişilik merkez kortta yeni bir şampiyonluk sevinci yaşamak için ter dökecek. 

COURT’U GEÇECEK

ABD’li Williams, Wimbledon’da kupa kaldırması halinde kariyerindeki grand slam şampiyonluk sayısını 24’e yükseltecek ve Margaret Court’un tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi unvanına ortak olacak. Serena Williams kariyeri boyunca Avustralya Açık’ta 7, Fransa Açık’ta 3, Wimbledon’da 7 ve ABD Açık’ta da 6 kez şampiyonluğa ulaştı. 

Tüm zamanların en çok grand slam kazanan sporcuları sıralamasında Margaret Court 24 şampiyonlukla ilk sırada yer alırken, bu tenisçiyi Serena Williams 23, Steffi Graf 22, Helen Wills Moody 19, Chris Evert ve Martina Navratilova 18’er kupayla takip ediyor. Anne olduktan sonra ilk grand slam zaferini yaşamak isteyen Serena Williams, 37 yaş 291 günle açık dönemde finale kalan en yaşlı kadın tenisçi oldu. 

FİNAL OYNAYAN EN YAŞLI İSİM

Bu alanda rekor 37 yaş 258 günle Martina Navratilova’ya aitti.  Amatör dönemde ise Charlotte Cooper Sterry, 1901 yılında 37 yaş 296 günlükken teklerde şampiyon olmuştu. Kadın tenisinin simge isimlerinden biri haline gelen ve birçok genç sporcunun rol model olarak gördüğü Serena Williams, 2007 yılından bu yana her sezon grand slam finali oynamayı başardı. 

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13 yıllık serisine 2007 Avustralya Açık’ı kazanarak başlayan deneyimli raket, 2011 ve 2018 yıllarında oynadığı toplam üç finali kazanamadı ve sezonu kupasız kapattı. Williams, bu dönemde 16 kez grand slam şampiyonluğu yaşayarak elde edilmesi zor bir başarıya imza attı. ABD’li tenisçi, 2016 yılından bu yana oynadığı son 6 finalin ise sadece 2’sinden şampiyonlukla ayrıldı. Williams geçen yıl Wimbledon ve ABD Açık’ta finalde kaybetti.

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