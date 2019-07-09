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09.07.2019
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Serena Williams’a Wimbledon’da para cezası: Raketiyle korta zarar verdi

birgun.net birgun.net

Wimbledon Tenis Turnuvası’nda çeyrek finale çıkan ABD’li tenisçi Serena Williams, çim korta raketiyle zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar ceza ödeyecek.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’da 8. şampiyonluğunu kovalayan 37 yaşındaki Williams, organizasyon öncesinde antrenman kortlarında hazırlanırken raketiyle çim korta zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Turnuvanın dördüncü turunda İspanyol Carla Suarez Navarro ile karşılaşan 11 numaralı seribaşı Serena Williams, rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Bu, Williams’ın Wimbeldon’da aldığı ilk ceza değil. Profesyonel tenisçi geçen sene rakibi Carlos Ramos’a ‘hırsız’ ve ‘yalancı’ dediği için 16 bin dolar, 2016’da Christina McHale ile karşılaşması sırasında raketini kordun çimlerine fırlattığı için de 10 bin dolar ödemek zorunda kalmıştı. 

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