Serinlemek isterken sağlıktan olmayın

Dilek Yeğin

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kullanımı artan klimalarla ilgili Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şubesi uyarılarda bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender, yanlış sıcaklık değerlerinde çalıştırılan ve bakımları düzenli yapılmayan klimaların kalıcı sağlık sorunlarına yol açacağı uyarısında bulundu.

Klimanın monte edileceği yerin dahi sağlık açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Özkalender, klima alırken ve kullanırken mutlaka bir makina mühendisine danışılması gerektiğini dile getirdi.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özkalender klima alıcılarına ve kullanıcılarına şu uyarıları yaptı:

• Klima seçerken mekân özellikleri, ışık alma ve yalıtım göz önünde bulundurulmalı.

• Kurulum aşamasında, yoğun kullanım zamanları dikkate alınarak, en az enerji kaybına neden olabilecek bölgeler belirlenmeli.

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• Hem verimlilik hem de enerji tasarrufu için en az A+ ve üzeri cihazlar tercih edilmeli.

• Alınacak cihazın mutlaka ulusal, uluslararası standart, CE ve uluslararası kalite standardı belgeleri olmalıdır.

• Klimaların enerji verimliliğinin yüksek olması faturaların düşmesini sağladığı gibi çevre sağlığını da olumlu etkiler. Bu nedenle verimli enerji kullanımı için mümkün olduğunca SEER ve SCOP değerleri yüksek olan klimalar tercih edilmeli.

• Cihazı satın alırken mutlaka yetkili makina mühendisiyle görüşerek detaylı bilgi alınmalıdır.

NASIL KULLANILMALI?

• Özellikle mevsim geçişlerinde yılda en az iki kez periyodik bakım yaptırılması gerekir. Klimalar, iç ve dış ortamda değişik hava şartlarına maruz kaldığından, cihazların ısı transfer yüzeylerinde kirlenmeler oluşur ve cihaz performansını düşürür.

• Yazın sıcaklık ayarının 23-24 derecenin altına düşürülmemesi gerekiyor.

• Kışın klimaların derece ayarı 20-24 aralığında olmalı.

• Split klima, soğutma modunda çalışırken önünde terli şekilde asla oturulmamalı.

• Araç klimalarının yönü ise yüze ve göğse değil, ön cama doğru ayarlanmalı.