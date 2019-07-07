20.9 C
Istanbul
07.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Sertifikasız sürücüye tecrübeli denildi

Sertifikasız sürücüye tecrübeli denildi

Silopi'de evlerine giren panzerin altında kalarak hayatını kaybeden iki kardeş hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. Araç sürücüsü Yeğit'in sertifikasız olmasına rağmen zırhlı araç kullanma konusunda deneyimli olduğu belirtildi

birgun.net birgun.net

Şırnak Silopi’de 4 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında ezilerek hayatını kaybeden Muhammed ve Furkan Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis Ömer Yeğit hakkında verilen 19 bin TL para cezası ve polis amiri Murat Maden hakkında verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı. Kararda, Yeğit’in sertifikasız olmasına rağmen zırhlı araç kullanma noktasında yeterli deneyime sahip olduğu ve sanık Maden’in ise Yeğit’in sertifikasız olduğunu bilmediği belirtildi.

43 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, sanıklar hakkındaki iddialar, sanık savunmaları, tanık anlatımları, İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlar, olay yeri inceleme raporu, ölü muayene ve otopsi raporları ile teftiş kurulu raporu yer aldı.

TECRÜBELİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Mahkeme heyeti gerekçeli kararında, ‘taksirle ölüme neden olma suçunun’ tarifine yer verdi. Yeğit’in İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan’ın sözlü ve kesin talimatları üzerine görevlendirildiği aktarılan kararda, olaydan önce yaklaşık 6 ay kadar bu şekilde zırhlı panzer aracında görevlendirildiği açıklandı. Mahkeme, sanık Yeğit’in panzer türü zırhlı aracı kullanmak için gerekli olan (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olduğunu ancak zırhlı araç kullanımına ilişkin kurs eğitimini görmediği ve sertifikasının bulunmadığını belirtti.

İlginizi çekebilir:  Kendilerini polis olarak tanıttılar, eski CHP'li vekilin 2 milyon lirasını aldılar

Mahkeme, sanığın olay tarihinden önce yaklaşık 6 ay kadar panzer zırhlı aracını kullanmış olması nedeniyle zırhlı araç kullanımı konusunda yeterli deneyimi ve tecrübesinin bulunduğunu ileri sürdü. Bu nedenle Yeğit’in sertifikasız oluşunun önemli olmadığını aktaran mahkeme heyeti, “Sanığın araç içinde bulunduğu sırada motorun stop etmesi üzerine ani bir şekilde frene basarak aracın hareketini önlemesi tedbirini zamanında alamamış olması nedeniyle, alt düzeyde tali kusurlu olduğu, aracın aniden stop etmesinin olayda etkili olmuştur” dedi.

Mahkeme, Maden’in ise Koruma Büro Amirliği’nde olay tarihine kadar yaklaşık bir hafta görev yaptığı ve dolayısıyla sorumlusu olduğu büroda çalışan personelini tanımasının olanaksız olduğunu aktardı. Mahkeme, Maden’in Yeğit’in sertifikasız olduğunu bilmediğini belirtti.

***

NE OLMUŞTU?

Panzer davasının karar duruşması 19 Haziran’da Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Duruşmada, panzer sürücüsü Ömer Yeğit hakkında ‘taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne sebep olma’ suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, 19 bin TL para cezasına çevirmişti. Polis amiri Maden hakkında ise beraat kararı verilmişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,170AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Sertifikasız sürücüye tecrübeli denildi

birgun.net -
Şırnak Silopi’de 4 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında ezilerek hayatını...
Devamını Oku

Sıcak temmuz, sıcak gelişmelere gebe

birgun.net -
Doğu Akdeniz’de ipler her geçen gün daha da geriliyor.
Devamını Oku

Koş arkadaş, eski dünya arkanda

ÖNDER İŞLEYEN -
2013 Haziran halk hareketi siyasal İslam hegemonyasında onarılmaz bir gedik açtı. Direnişin...
Devamını Oku

Randevu alabilene aşk olsun: Alo 182 şikâyet var!

birgun.net -
Meral DANYILDIZİktidarın övdüğü sağlık politikaları mağdur etmeye...
Devamını Oku

‘Durunca anlaşılır saatin kaç olduğu’

ÜMİT ALAN -
“1969 yılında içkiyi ve kadınları bırakmaya karar verdim. Hayatımın en kötü 20...
Devamını Oku

Yargının adımı hâlâ atılamayan reformu

birgun.net -
Politika ServisiHükümet, yaklaşık bir yıl...
Devamını Oku

Gül ekibinin stratejisi: Macron modeli ve 2 yıllık restorasyon

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Eski Bakan Ali Babacan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni parti girişiminin...
Devamını Oku

Babacan’ın IMF partisi

FATİH YAŞLI -
AKP Türkiye ekonomisinin en büyük krizlerinden birinin tam ortasına doğdu. Ülke öylesine...
Devamını Oku

AKP ‘tek adam’da kararlı

birgun.net -
Yerel seçim sonuçları ve ekonomideki kriz halinin ‘çöktüğünü’ gösterdiği başkanlık sistemi, AKP...
Devamını Oku

Cem TV’nin yayının durdurulması siyasidir

birgun.net -
Dilan EsenCem TV’nin yayının TÜRKSAT tarafından durdurulmasının...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi