Servet eşit bölüşülseydi herkese 14 bin 876 lira düşecekti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye’de bulunan tasarruf mevduatı tutarı toplamda 1 trilyon 220 milyar liraya yükseldi.

Böylece geçen yıl aynı döneme göre tasarruf mevdautı tutarı yüzde 25 artmış oldu. Kişi başına tasarrufun Türkiye ortalaması ise 14 bin 876 bin lira oldu. Rakamlar Türkiye’deki servet dağılımındaki acımasızlığı da gösteriyor.

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BDDK verilerinden yapılan hesaba göre Türkiye’de yaşayan 4 kişilik ailenin altın, döviz, lira mevduat şeklinde bankalarda tuttuğu para ortalama 59 bin 504 lira. Öte yandan Bazı illerde kişi başına tasarruf daha da artıyor. İşte servet eşit bölüşülseydi 4 kişilik aileye düşecek olan tasarruf mevduatı tutarları;

• İstanbul

Kişi başına; 34 bin 823 TL

4 kişilik aile; 139 bin 292 TL

• Ankara

Kişi başına; 22 bin 137 TL

4 kişilik aile; 88 bin 548 TL

• İzmir

Kişi başına; 19 bin 727 TL

4 kişilik aile; 78 bin 908 TL

• Türkiye

Kişi başına; 14 bin 876 TL

4 kişilik aile; 59 bin 504