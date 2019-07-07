SETA’dan pişkin savunma: Bilimsel çalışma yaptık

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı (SETA), yayımladığı “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporla ilgili bir açıklama yayımladı.

Yabancı basının Türkçe servislerinde çalışan gazetecileri hedef alan raporla ilgili SETA’nın açıklamasında, ‘bilimsel’ çalışma yapıldığı savunuldu.

Açıklamada “SETA olarak bundan sonra da iyi niyetli ve yapıcı eleştirileri dikkate alarak Türkiye’nin gündemindeki meseleleri soğukkanlı ve somut verilere dayanarak çalışmaya ve ulaştığımız sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.