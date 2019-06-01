Sevgili arkadaşlar.  

GEÇEN gün Nazım Alpman “Sevgili Herkes” diye mektup yazmıştı cezaevindeki gazetecilere. Yılların gazetecisi, maşallah benden de genç ve dinç duruyor, Mamak’ta yatarken, yazılarıyla beni bu mesleğe özendirenlerden biri de oydu. Büyüğümdür yani. Mektubuna “herkes” diye başlaması korkuttu, ne yalan söyleyeyim.

Mektubun sonunda ne kastettiği anlaşılıyor ama “sevgili herkes”i “cezaevi”nde düşünmenin pek kolay olduğu zamanlardan geçerken, ben o başlığı koymazdım.

Şimdi, “dışarısı içeriden farksız” gibi laflar etmeyeceğim. Bekara eş boşamak kolaydır; dışarıdaki yakınınız için hayat içeriden zor olsa da, içeridekinin halini içerideki bilir!

İçerideki arkadaşlardan “ortak bayram deneyimi” yaşadığımız bir Sırrı (Süreyya Önder) var. O şimdi tek başına bir yerde kalsa da, et et üstüne yattığımız Mamak koğuşlarındaki bayramları hatırlar.

Herkesin her şeyden çok dayak yediği Mamak’ta, ne yalan söyleyeyim, bayram günü dayak atmamaya özen gösterirlerdi. Yanlış mıyım, Sırrı? Sonra, o gün, adam başı birkaç kaşık düşen pirinç pilavı, kaşığın ağzı kadar da et düşen bir haşlama çıkardı. Biz de paraya kıyar, komün kasasından “bayramlık”lar koyardık yanına…

Ya, “Bayram benim neyime” diye türküler söylüyoruz ama, içeriye en çok hüzünle gelse de, bayram içeride de bayram.

Ha, Nuri’nin kıymetini de bil Sırrı! Sanki ben seni görüyor muşum gibi, zırt pırt arayıp, telefonda bir türkü patlattıktan sonra ekliyor; “Sırrı’ya selam söyle.”

Bu mektup içerideki gazetecilerden arkadaş olduklarıma, sen gazeteciliğe de bulaştın, buradan Nuri’yle bayramını kutluyoruz.

Sevgili Güray (Öz), yeniden içeriye gönderilmeniz kararı çıktığında, telefona sarıldım. Böylesi durumlarda ne denilebilirse onlardan birkaç cümle kurmak için. Sana yetişemedim, eşinle konuştuk.

Buralardan sual edecek olursan; bildiğin gibi, yeni bir şey yok. Köşen sağlam ama, onu dert etme, seni bekliyor!

Musa (Kart) Hocam, sana dayanışma mesajları gönderenler var, uzaklardan. Mutlaka içeriye de ulaşıyordur o mesajlar, ulaşmayanları da benden duy istedim.

Mamak’ta karikatüre meraklı arkadaşlar vardı; dışarıya masraf çıkarmayalım diye spor ayakkabılarımızı yamayıp yamayıp tekrar kullanıma sokan rahmetli Mustafa, misal. Ağzında bir dal parçası olan çizimlerinden birini dışarıya “bayram tebriği” olarak göndermiştim, hala durur bende.

O kadar çok arkadaş var ki içeride, yalnızca isimlerini yazsam bu köşe yetmez. İçeride olup arkadaş hissettiklerim, ne olur kusura bakmayın, selamımı ve bayram tebriğimi kabul edin.

Dışarıyı siz dışarıdakilerden daha iyi takip ediyor, daha iyi biliyorsunuz, ben de böyle olduğunu biliyorum. Yine de buraları soracak olursanız; içeriden çıkarken bir fotoğrafla belleklere kazınan Kadri Gürsel, bu kez bir başka fotoğrafla gündem oldu. Elleri kelepçelenen o fotoğrafa bakın, dışarısı bu işte…

Oğuz Haksever’i duydunuz değil mi? Başınıza böyle bir şey gelse daha mı iyiydi? Ha, bir de süper yargı reformu geliyor! Bizzat Erdoğan müjdeledi! İfade özgürlüğü güçlenecek! Yargı bağımsızlığı güçlenecek! İşkenceye sıfır toleransın yerine “sıfır altı tolerans” gelecek!

Ben cezaevini biraz “katalizör” gibi görürüm; o değişmez olduğu yerde durur ve fakat sizi değiştirir. İyi insanlar daha iyi çıkarlar içeriden, içlerindeki iyiyi büyüterek; daha iyi şeyler yapmak üzere. Kötüler, daha kötü.

Selo Başkan, içerideki 2.5 yılı; “… dünyamın bu kadar genişlediği başka bir dönemim olmadı.” diye anlatmıştı. İçim ısındı duyunca. Bayramı kutlu olsun.

Sevgili arkadaşlar.

Bayram her yerde bayram olsa da, artık bayramları dışarıda karşılamanız dileğiyle selamlarımı gönderiyor, hepinizi kucaklıyorum.