Sevgilisi için uçağın tuvaletine ihbar mektubu koydu, müebbet hapis cezası aldı

Hindistan’da sevgilisini daha fazla görebilmek için bindiği uçağın tuvaletine “Uçakta 12 korsan ve patlayıcılar var” diye not bırakan bir şahıs ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

BBC‘nin haberine göre, Davada yargılanan Birju Salla, sevgisilini Mumbai’ye taşınmaya ikna edemediğini, uçak şirketinin adını kötüye çıkarmak ve bu yolla sevgilisinin işsiz kalmasını sağlamak istediğini söylemişti.

Yargılandığı davada suçlu bulunan Birju Salla ayrıca 720 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Salla, Ekim 2017’de Yeni Delhi-Mumbai seferini yapan Jet Airways uçağının başka bir kente acil iniş yapmasına neden olmuştu. Söz konusu kişi, sahte ihbar mektubuyla Jet Airways’in Yeni Delhi operasyonlarına son vermesini ve bu şirkette hostes olarak çalışan sevgilisinin Mumbai’de kendisiyle yaşamasını sağlamayı umuyordu.

Birju Salla, Hindistan’da uçak kaçırma cezasının ağırlaştırıldığı yeni yasa kapsamında yargılanan ve hüküm giyen ilk kişi oldu. Yeni yasa, uçak kaçırma girişiminin asgari müebbetle cezalandırılmasını öngörüyor. Yasa bazı durumlarda idamı cezasını da içeriyor.