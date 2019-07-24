22.3 C
Istanbul
24.07.2019
Anasayfa SPOR Sevilla'nın Banega için istediği bonservis bedeli belli oldu

Sevilla’nın Banega için istediği bonservis bedeli belli oldu

birgun.net birgun.net

Yaz transfer döneminde uzun bir süre Galatasaray’ın transfer gündemini meşgul eden Arjantinli futbolcu Ever Banega hakkında İspanyol basınından bonservis bedeli ile ilgili yeni bir iddia geldi. Sevilla’nın 31 yaşındaki orta saha için talep ettiği bonservis bedeli 20 milyon avro olduğu ifade edildi.

Fanatik’ten Yunus Dilber’in aktardığına göre, La Liga ekiplerinden Sevilla’nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega, yaz transfer döneminde uzun bir süre Galatasaray’ın transfer gündemini meşgul etmişti.

Sarı Kırmızılılar’ınJean Michael Seri’yi kadrosuna katmasının ardından Galatasaray’a gelme ihtimali büyük oranda azalan 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili İspanyol basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

Marca gazetesinin haberine göre Sevilla yönetimi yıldız ismi ancak sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 20 milyon avro karşılığında satmayı düşünüyor.

Haberde, Sevilla’nın sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek olan Banega için bu meblağın altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi. 

İlginizi çekebilir:  Gareth Bale'e inanılmaz transfer teklifi

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,560AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Sevilla’nın Banega için istediği bonservis bedeli belli oldu

birgun.net -
Yaz transfer döneminde uzun bir süre Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Arjantinli...
Devamını Oku

Antep’te iş cinayeti: 11’inci kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

birgun.net -
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çalıştığı inşaatta asansörle yukarıya inşaat malzemesi çekerken dengesini kaybederek...
Devamını Oku

Real Madrid’de Asensio şoku

birgun.net -
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Arsenal ile oynadıkları hazırlık maçında dizinden sakatlık geçiren...
Devamını Oku

Fransa’da aşırı sağcı milletvekilleri iklim aktivisti Greta’ya ‘kıyamet gurusu’ lakabını taktı

birgun.net -
İklim krizine karşı dünya çapında öğrenci gösterilerine öncü olan aktivist Greta Thunberg,...
Devamını Oku

Oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım

birgun.net -
Adana'da bir genç Seyhan Nehri'nde kayboldu. Olay yerine gelen annesi, dalgıç polisin...
Devamını Oku

Nakavt olduktan dört gün sonra yaşamını yitirdi

birgun.net -
Rus boksör Maxim Dadashev, Porto Rikolu Subriel Matias'a nakavtla kaybettiği maçtan 4...
Devamını Oku

ABD Büyükelçiliği’nden Jeffrey ziyareti açıklaması: Münbiç yol haritası tartışıldı

birgun.net -
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama...
Devamını Oku

Hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

birgun.net -
Adana'da yakaladıkları hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk...
Devamını Oku

Bedelli askerlik başvurularında son tarih açıklandı

birgun.net -
Geçtiğimiz ay yasalaşarak yürürlüğe giren bedelli askerlik için başvurular başladı. 2019’da silah...
Devamını Oku

Facebook’a Cambridge Analytica skandalı için para cezası

birgun.net -
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Facebook’un dünyanın en büyük gizlilik ve veri...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi