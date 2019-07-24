Sevilla’nın Banega için istediği bonservis bedeli belli oldu

Yaz transfer döneminde uzun bir süre Galatasaray’ın transfer gündemini meşgul eden Arjantinli futbolcu Ever Banega hakkında İspanyol basınından bonservis bedeli ile ilgili yeni bir iddia geldi. Sevilla’nın 31 yaşındaki orta saha için talep ettiği bonservis bedeli 20 milyon avro olduğu ifade edildi.

Fanatik’ten Yunus Dilber’in aktardığına göre, La Liga ekiplerinden Sevilla’nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega, yaz transfer döneminde uzun bir süre Galatasaray’ın transfer gündemini meşgul etmişti.

Sarı Kırmızılılar’ınJean Michael Seri’yi kadrosuna katmasının ardından Galatasaray’a gelme ihtimali büyük oranda azalan 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili İspanyol basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

Marca gazetesinin haberine göre Sevilla yönetimi yıldız ismi ancak sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 20 milyon avro karşılığında satmayı düşünüyor.

Haberde, Sevilla’nın sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek olan Banega için bu meblağın altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi.