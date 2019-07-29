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29.07.2019
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Seyhan Belediye Başkanı damadını özel kalem müdürü olarak atadı

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Adana Seyhan’da CHP’li Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın damadını özel kalem müdürü olarak atadığı ortaya çıktı.

Seyhan Belediyesi’nin haziran ayındaki meclis toplantısında alınan kararla Akay, damadı emekli subay Ahmet Erdal Şenyurt’u özel kalem müdürlüğü görevine getirdi.

Gazeteci İsmail Saymaz da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “CHP’li de olsa damatların yeri ayrı demek ki” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

Torbalı Belediye Başkanı da oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı

İzmir’de de oğlu Efe Uygur’u, belediye şirketi olan TORBEL A.Ş.’de genel müdür yardımcısı olarak atayan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, tepkiler üzerine geri adım atmıştı.

Yazılı olarak yaptığı açıklamada, oğlunun şirketteki görevine son verdiğini belirten Uygur, açıklamasında ’’Bizim hiçbir zaman para ve makam hırsımız olmadı, olmaz da. Bunu da en iyi Torbalı halkı bilir. Kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine, henüz bir aylık maaş bile almamış olan oğlumun belediye şirketindeki işine son veriyorum. Oğlum Efe Uygur ben mazbatayı ilk aldığım günden beridir hiçbir menfaat gözetmeden, benim başarılı olmam için emek sarf etmektedir” ifadelerine yer vermişti.

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