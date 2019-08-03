Seyhan Livaneli anısına öykü yarışması düzenlendi

Zülfü Livaneli’nin 5 Mart 2019 tarihinde yaşamını yitiren kardeşi yazar ve bürokrat Seyhan Livaneli anısına bir öykü yarışması düzenlendi.

05 Ağustos 2019-15 Ekim 2019 tarihleri arasında başvuru alan öykü yarışması, sonuçlarını 15 Ocak 2020 tarihinde açıklayacak ve Seyhan Livaneli’nin doğum günü olan 22 Ocak 2020 tarihinde, basıma layık bulunan eser yazarının da katılımıyla bir ödül töreni düzenlenecek.

’Ötekileştirme’ konusunda yazılacak en fazla 3 öykü ile seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları hariç herkes yarışmaya katılabilir. Seçici kurulunda; Zülfü Livaneli, Sunay Akın, Nebil Özgentürk, Barış İnce ve Mevsim Yenice bulunan yarışmada, yalnızca birinciye ödül verilecek, kazanan öykü kitaplaştırılacak.

Birinci Seyhan Livaneli Öykü Ödülü Yarışma Şartnamesi:

Yarışma herkese açıktır. Seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılan öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Her katılımcı en fazla 3 öyküden oluşan bir dosya ile katılabilir. Gönderilen yapıtlar iade edilmez. Yarışma konusu her yıl yenilenmek üzere belirlenecektir. Bu yılın konusu ‘ötekileştirme’ olarak belirlenmiştir. Yalnızca birincilik ödülü verilecek, kazanan dosya yayınlanarak kitaplaştırılacaktır. Öykülerin, Times New Roman karakterinde, 12 punto ile 1,5 satır aralığında, bilgisayarda yazılmış olması gerekmektedir. Öykü dili Türkçe olmak koşuluyla yarışmaya yurt dışından katılım sağlanabilir. Dosyalar A-4 formatında 6 nüsha olarak, özgeçmiş ve iletişim bilgileriyle birlikte ilgili adrese kargo ya da postayla ulaştırılmalıdır. Elden ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Öykünün yazıldığı sayfa üzerinde isim ve öz geçmiş bilgisi bulunmamalı, özgeçmiş ve iletişim bilgileri ayrı bir sayfa da gönderilmelidir. Yarışmaya 05 Ağustos 2019-15 Ekim 2019 tarihleri arasında başvurulabilir. Eserler, Kültür Mahallesi Meksika Sokak No:12/2 Alsancak – İzmir adresine son başvuru tarihine kadar gönderilmelidir. Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yarışma sonuçları, 15 Ocak 2020 tarihinde ‘Seyhan Livaneli Öykü Yarışması Facebook Sayfası’ndan duyurulacaktır. Yazar Seyhan Livaneli’nin doğum günü olan 22 Ocak 2020 tarihinde, basıma layık bulunan eser yazarının da katılımıyla bir ödül töreni düzenlenecektir. Seyhan Livaneli Öykü Yarışması’nda bir kez ödül almış yazarlar, sonraki yıllarda bu yarışmaya başvuramazlar. Seçici Kurul; Zülfü Livaneli, Sunay Akın, Nebil Özgentürk, Barış İnce ve Mevsim Yenice’den oluşmaktadır. Seçici kurul oy çokluğuyla karar verecektir. Seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Yarışma için ‘[email protected]’ adresinden detaylı bilgi alınabilir.