Seyidoğlu baklavalarından hamile kadına saldıranlara dava: Bir harf nedeniyle hedef gösterildik

İstanbul Pendik’te hamile kadının aracını durdurup üstünde zıplayan Seydioğlu Baklavaları’nın sahibi Hüseyin ve Hasan Sel’e karşı baklavacı Seyidoğlu’ndan dava geldi. İsim benzerliğinden dolayı hedef haline geldiğini belirten Seyidoğlu baklavaları mahkemeye başvurdu.

Cumhuriyet‘in haberine göre, Seyidoğlu Baklavaları, geçen yılın Şubat ayında şirket isminin benzerini kullanarak şirketin markasına tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Seydioğlu Baklavaları için yeniden mahkemeye başvurdu.

Seyidoğlu baklavaları, Bakırköy 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda süregiden zararın artmaması için ihtiyati tedbir kararı çıkarılması istendi. Başvuru dilekçesinde, “Davalının markası ile müvekkilin markasının arasında yalnızca bir harf farkının bulunması ve davalının markasını müvekkilin markasına yaklaştırarak kullanması nedeniyle vatandaşlar nezdinde karışıklık oluşmuştur” denildi.

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı: “Olayın sosyal medyada infial yaratması üzerine, tepkilerini göstermek isteyen vatandaşlar müvekkil şirketi defalarca aramış ve tepkilerini müvekkil şirket çalışanlarına yöneltmişlerdir. Müvekkil şirket sosyal medyada hedef gösterilmiş ve ürünlerinin boykot edilmesi istenmiştir. Neticeten müvekkil; ciddi bir itibar kaybına ve telafisi imkânsız zararlara uğramıştır. Tüm bu hususlar –bilirkişi raporu ile de sabit olduğu üzere- davalının müvekkilin markasını taklit etmesi yüzünden meydana gelmiştir. Bu kapsamda; Sayın Mahkemenizden; Davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesini ve durdurulmasını, dvacının kullanımında olan tabela, broşür, kutu, kıyafet, logo başta olmak üzere tecavüz konusunu oluşturan tüm ürünlere el konulmasını,, davalının internet sitesinin erişme engellenmesini sağlamak üzere ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ederiz.”