Şeyma Subaşı’nın kitabında hayati hata: Yüz temizleyici solüsyon yerine tuz ruhu önerdi

Medya ünlüsü Şeyma Subaşı’nın kendi hayatını anlattığı “Sadece Şeyma” kitabında hayati bir hata yapıldığı fark edildi.

Subaşı, okuyucularına yüz temizleyici solüsyon yerine tuz ruhu önerdi. Ancak yanlış önerinin bile yanlış yazıldığı, Hidroklorik Asit’in “Hidrolik Asit” olarak yazıldığı görüldü.

Kitabın, “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçları” bölümünde, “Hyaluronik Asit” olması gereken yere “tuz ruhu” anlamına gelen “Hidrolik Asit” önerisi yazıldığı fark edildi.

Bazı okurlar, kitaba sosyal medyada tepki gösterdi ve kitabın toplatılmasını talep etti.

Hatanın kitabı yazan üç editöre mi yoksa Şeyma Subaşı’ya mı ait olduğuna yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.