Şeytan Deresi’nde binlerce balık ölü bulundu

Kırklareli’nin Babaeski ilçesindeki Şeytan Deresi’nde henüz belirlenemeyen nedenle binlerce balık ölümü yaşandı.

Babaeski’nin Atatürk ile Gazi Kemal Mahallesi sınırları içinden geçen Şeytan Deresi’nde ekipler, su ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune alarak soruşturma başlattı.

Muhtarlar, geçen yıl da derede aynı şekilde balık ölümlerinin yaşandığını belirterek olayın geniş kapsamlı araştırılmasını istedi. Diğer yandan bölge halkı belediyeden yapılan anonsla suyu kullanmama konusunda uyarıldı.