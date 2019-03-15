Sezai Temelli: Bu ülkeyi enkazdan kurtaracağız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir’de halk buluşmaları düzenledi.

Karabağlar ve Bayraklı’da düzenlenen halk buluşmalarına HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDK Eş Sözcüsü ve Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile HDP İzmir Milletvekilleri Serpil Kemalbay ve Murat Çepni katıldı.

Halk buluşmalarında konuşan Sezai Temelli, ülkeyi kayyum utancından kurtaracaklarını belirterek şunları söyledi:

“Kentimize, irademize, geleceğimize sahip çıkacağız. Türkiye’nin pek çok sorunu var. Bu sorunlar bize umutsuzluğa sürüklemesin. Biz tüm bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Türkiye’de enkaz var. Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. HDP olarak bu enkazdan bu ülkeyi kurtaracağız. Önce bu ülkeyi kayyum utancından kurtaracağız ve bütün kayyumları sökü atacağız. Tüm Belediyelerimizi yeniden kazanacağız.”