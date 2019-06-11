Temelli’den Yıldırım’a: Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle bir Kürtçe görmedi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Temelli, “Yıldırım, Diyarbakır’da ‘Kürdistan mebusu’ demiş. Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle bir Kürtçe görmedi. Bir kişi anlamış o da Mehdi Eker” dedi.

Temelli’nin konuşmasından satır başları:

-Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı. Aslında bu bir yerde itiraf belgesiydi. Demokrasiden ne kadar uzaklaşıldığının belgesi.

-Reformu geçtik, hâlâ strateji belgesi açıklanıyor. 10 yıl sonra yargı konusunda ne denli içler acısı bir durumla karşı karşıya kalındığı görülecek.

-Eğer yargıda samimi bir reforma ihtiyacınız varsa bizim bir hazırlığımız var. İsteyin, gönderelim. Başta Terörle Mücadele Kanunu’nun kaldırılması.

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-18 insan Halfeti’de gözaltına alındı. İşkence uygulandı. Elektrik verildi, tecavüzle tehdit edildiler. Bu iktidar işkenceci olma sıfatına da sahip olmuş oldu. Bu işkenceyi gerçekleştirenlerden hesap soracağız.

-Yıldırım, Diyarbakır’da ‘Kürdistan mebusu’ demiş. Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle bir Kürtçe görmedi. Bir kişi anlamış o da Mehdi Eker.

-Geçen gün Çavuşoğlu’nu Kürdistan’da gördük. Demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulundu.