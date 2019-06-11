25 C
Istanbul
11.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Temelli'den Yıldırım'a: Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle bir Kürtçe görmedi

Temelli’den Yıldırım’a: Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle bir Kürtçe görmedi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Yıldırım, Diyarbakır'da 'Kürdistan mebusu' demiş. Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle bir Kürtçe görmedi" dedi.

birgun.net birgun.net

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Temelli, “Yıldırım, Diyarbakır’da ‘Kürdistan mebusu’ demiş. Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle bir Kürtçe görmedi. Bir kişi anlamış o da Mehdi Eker” dedi.

Temelli’nin konuşmasından satır başları:

-Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı. Aslında bu bir yerde itiraf belgesiydi. Demokrasiden ne kadar uzaklaşıldığının belgesi.

-Reformu geçtik, hâlâ strateji belgesi açıklanıyor. 10 yıl sonra yargı konusunda ne denli içler acısı bir durumla karşı karşıya kalındığı görülecek.

-Eğer yargıda samimi bir reforma ihtiyacınız varsa bizim bir hazırlığımız var. İsteyin, gönderelim. Başta Terörle Mücadele Kanunu’nun kaldırılması.

İlginizi çekebilir:  Oy için yapılan açılıma Kürt seçmenden destek gelmedi

-18 insan Halfeti’de gözaltına alındı. İşkence uygulandı. Elektrik verildi, tecavüzle tehdit edildiler. Bu iktidar işkenceci olma sıfatına da sahip olmuş oldu. Bu işkenceyi gerçekleştirenlerden hesap soracağız.

-Yıldırım, Diyarbakır’da ‘Kürdistan mebusu’ demiş. Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle bir Kürtçe görmedi. Bir kişi anlamış o da Mehdi Eker.

-Geçen gün Çavuşoğlu’nu Kürdistan’da gördük. Demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulundu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,593AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Meteoroloji’den Ankara’ya sağanak uyarısı

birgun.net -
Ankara genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.
Devamını Oku

AKP’li Yıldırım: Büyük miting programımız yok

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Gereken hangi tanıtım faaliyetleri...
Devamını Oku

‘Suriyelilere plaj yasağı’na belediye başkanından veto

birgun.net -
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki plajlara Suriyelilerin alınmamasına ilişkin dün belediye meclisinde alınan karar,...
Devamını Oku

Kastamonu’da hortum paniği

birgun.net -
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde oluşan hortum paniğe yol açtı.Devrekani...
Devamını Oku

AKP ve CHP’den askerlik sistemi açıklaması

birgun.net -
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yeni...
Devamını Oku

Türk takımı RoboTrak, Open FLL Uruguay Turnuvası’nda birinci oldu

birgun.net -
Anıl Ataşİzmir Ulusal Turnuvası’nda birinciliğinin ardından Uruguay’da...
Devamını Oku

Oyuncu Ceren Erginsoy’un eşi ve kızı darp edildi

birgun.net -
Tiyatro ve dizi oyuncusu Ceren Erginsoy, Twitter hesabından video paylaşarak İstanbul Caddebostan...
Devamını Oku

CHP’den ‘çocuk işçiliğiyle mücadele’ çağrısı: Her yıl ortalama 10-12 bin çocuk yaşamını yitiriyor

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye genelinde çocukların maruz kaldığı her...
Devamını Oku

Gebze’deki depo yangını kontrol altına alındı

birgun.net -
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir arşiv firmasının deposunda çıkan yangın kontrol altına...
Devamını Oku

Google, 20 dolarlık telefon üretecek

birgun.net -
Birleşmiş Milletler'in dünyanın diğer yarısının da internet erişiminin sağlanması çağrısı sonucu Google...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi