Sezai Temelli’den Erdoğan ve Bahçeli’ye: Yürekleri yetiyorsa biz de televizyona çıkalım

HDP Eş Başkanı Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları İmamoğlu ile Yıldırım’ın ortak canlı yayına çıkacak olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Temelli, “Biz de bu vesile ile Cumhurbaşkanı ve küçük ortağını eş başkanlar olarak canlı yayına davet edebiliriz. Yürekleri yetiyorsa gelsinler biz de çıkalım televizyona” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala HDP Eş Başkanları ve milletvekilleri de sahaya iniyor.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya‘ya konuşan Temelli, seçimi demokrasi referandumu olarak gördüklerini belirtti.

Temelli, “Biz HDP seçmeninin daha büyük kısmının sandığa gitmesini sağlayacağız. Bu konuda tereddüt yok” dedi.

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Cumhur İttifakı adayı AKP’li Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’daki Kürdistan sözlerini samimiyetsiz olarak nitelendiren Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahaya çıkmama kararı için, “Sözü yok. Ne söyleyecek? ‘Defolun gidin’ dedi, hakaret etti her türlü saldırıyı gerçekleştirdi ve kaybetti. Aslında yine kaybedeceğini hissettiği için biraz kenarda duruyor” yorumunda bulundu.