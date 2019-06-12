24.7 C
Istanbul
12.06.2019
Anasayfa SİYASET Sezai Temelli'den Erdoğan ve Bahçeli'ye: Yürekleri yetiyorsa biz de televizyona çıkalım

Sezai Temelli’den Erdoğan ve Bahçeli’ye: Yürekleri yetiyorsa biz de televizyona çıkalım

birgun.net birgun.net

HDP Eş Başkanı Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları İmamoğlu ile Yıldırım’ın ortak canlı yayına çıkacak olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Temelli, “Biz de bu vesile ile Cumhurbaşkanı ve küçük ortağını eş başkanlar olarak canlı yayına davet edebiliriz. Yürekleri yetiyorsa gelsinler biz de çıkalım televizyona” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala HDP Eş Başkanları ve milletvekilleri de sahaya iniyor.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya‘ya konuşan Temelli, seçimi demokrasi referandumu olarak gördüklerini belirtti.

Temelli, “Biz HDP seçmeninin daha büyük kısmının sandığa gitmesini sağlayacağız. Bu konuda tereddüt yok” dedi.

İlginizi çekebilir:  Soylu: Çıkmışlar iki de bir 'İsraf ediyorlar' diyorlar, biz neyin israfını yapmışız?

Cumhur İttifakı adayı AKP’li Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’daki Kürdistan sözlerini samimiyetsiz olarak nitelendiren Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahaya çıkmama kararı için, “Sözü yok. Ne söyleyecek? ‘Defolun gidin’ dedi, hakaret etti her türlü saldırıyı gerçekleştirdi ve kaybetti. Aslında yine kaybedeceğini hissettiği için biraz kenarda duruyor” yorumunda bulundu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,599AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Sezai Temelli’den Erdoğan ve Bahçeli’ye: Yürekleri yetiyorsa biz de televizyona çıkalım

birgun.net -
HDP Eş Başkanı Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları İmamoğlu ile ...
Devamını Oku

Bir Bakışa BirGün

Havva Gümüşkaya -
Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelere polis saldırısı
Devamını Oku

Şişli’de 350 bin liralık silahlı gasp

birgun.net -
Şişli'de motosikletli iki kişi, bankadan çıkarak otomobile binen kişileri bir süre takip...
Devamını Oku

7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası 17 Haziran’da başlayacak

BİRGÜN İZMİR -
İzmir’de 7. LGBTİ+ Onur Haftası, 17-23 Haziran tarihlerinde hafta boyunca düzenlenecek çeşitli...
Devamını Oku

3 ilde IŞİD operasyonu: 18 zanlı adliyede

birgun.net -
Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı adliyeye...
Devamını Oku

İzmirli başkanlar İmamoğlu’na destek için İstanbul’da

BİRGÜN İZMİR -
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Foça...
Devamını Oku

Habertürk yazarı: Binali Yıldırım kazanmak için CHP’ye bile üye olabilir

birgun.net -
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım'ın izlediği seçim stratejisine ilişkin ilginç...
Devamını Oku

İstanbul seçimi yasakları neler?

birgun.net -
31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye...
Devamını Oku

Boş pankarta dahi tahammül yok

Mustafa Kömüş -
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde boş pankartın dahi açılmasına izin verdi....
Devamını Oku

Meksika’da bir gazeteci cinayeti daha

birgun.net -
Meksika’nın Tabasco eyaletinde Norma Sarabia isimli gazeteci iki kişi tarafından silahla vurularak...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi