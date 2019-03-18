Sezai Temelli’den Hürriyet’e sert yanıt

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ege’deki seçim turunun ardından dün İstanbul Arnavutköy ve Esenler’de mitingler düzenledi.

Hürriyet’in “CHP’li adaylar ya da haberi eleştiren çevreler bizden değil HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den açıklama istemelidirler” şeklindeki açıklamasına yanıt veren Temelli şunları söyledi:

“Yalandan besleniyorlar. O kendi çeperine çektiği, yandaşlaştırdığı medya da aynı değirmene su taşımaya devam ediyor. Çıkmışlar yalan haber yapmışlar. Sonra da diyorlar ki haberi Sezai Temelli düzeltsin, ama haberi yapan sensin, ben niye düzelteyim. Tamam biz iktidara gelip bu enkazı kaldıracağız her şeyi düzelteceğiz ama siz o yalanların hesabını vereceksiniz.”

“O YALANLARDA BOĞULACAKSINIZ”

“Ben ne sizin yalanınızı düzelteyim. Siz yalan söyledikçe, o yalanlarda boğulacaksınız. Bu halk sizi teşhir etmeye devam edecek. Ama diyeceksiniz ki bu medya nasıl yalan makinesi haline geldi? Gelir tabii. Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyi bu haberlerle geri ödüyor. Biz de diyoruz ki, o krediyi o çiftçinin hakkı olan krediyi, son kuruşuna kadar ödeyeceksin. Ne kadar yalan haber yaparsan yap o borcu geri ödeyeceksin.”

“Bize diyor ki defolun. Hiçbir yere gitmiyoruz. 31 Mart’ta sandıklara gidiyoruz. 17 yıldır iktidardalar, hala diyorlar ki beka sorunu var. İki kişinin beka sorunu var. Halkın beka sorunu filan yok. Ortağının adı Devlet diye ha bire ‘Devletin beka sorunu var’ diyor. Devlet’le senin beka sorunun var.”

“17 GÜNLERİ KALDI”

“Tek tek diye diye medyayı da tekleştirdi, basını da tekleştirdi, kendisi de tek başına kalacak. Bakın AKP’yi 73 kişi ile kurmuşlar. Kala kala 3 kişi kalmış. Seçimden sonra o ikisi de gider, tek diye diye tek başına kalır. Biz HDP’yi 75 kişi ile kurduk, bugün 7,5 milyon olduk, yarın 15 milyon olacağız, 35 milyon olacağız, iktidar olacağız. Bugün 200 binden fazla – sayısını artık tam olarak kimse bilmiyor – ataması yapılmayan öğretmen var. Sen S-400 alacağına, bu öğretmenlerin geleceğini düşünün. Sen patriotun, F35’in peşine düşeceğine, nükleer santral peşine düşeceğine, insanlara emeklilik hakkını tanı. Sen bu kaynaklarla bu israf yatırımları yapacağına, bu emekçileri bu sefalet ücretlerinden kurtar. Ama bunların hiçbirini yapmadılar. 17 yıldır yapmadılar, 17 günleri kaldı. Memlekette süpürge kalmamış, herkes hazırladı süpürgeyi. Büyük temizlik geliyor. Sokaklarda ne çöp ne çamur ne de kayyım kalacak.”