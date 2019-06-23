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25.06.2019
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Sezai Temelli’den seçim sonucuna ilişkin değerlendirme

birgun.net birgun.net

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Temelli yaptığı değerlendirmede, “Bu seçimlere katılan 16 milyon İstanbullu’ya teşekkür ediyorum. HDP seçmenine, Kürt halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları henüz kesin olmamakla beraber fark çok ciddi. Seçimin kazananı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu da kutluyorum” dedi.

Temelli sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey uzlaşmacı, müzakereci bir anlayış. Türkiye’nin ihtiyacı olan şeyin demokrasi ittifakı olduğunu defalarca söyledik. Şimdi tüm siyasetin üzerine düşen sorumluluk budur.

Gelin bütün partiler hiçbir farklılığı, ayrımcı bir anlayış ile ele almadan bir anayasa sürecini başlatalım. Geride bıraktığımız şu kutuplaşmış siyasetin yarattığı yıkımdan ülkeyi kurtarma zamanı.

Türkiye belki 4 yıl sonra seçime gidebilir daha önce de gidebilir. Ama önemli olan seçime nasıl gideceğimizdir. O yüzden de üçüncü yolda demokratik siyasetin tıkanmışlığını aşacak yöntemler için tüm kesimlere çağrımızı yapıyoruz.

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İstanbul seçim sonuçlarının belirleyeni HDP’nin yaklaşımı olmuştur. Herhangi bir kutuplaşmış siyasete kendisini payanda etmeden bu mücadelesini demokrasi ve barış mücadelesine çevirerek tüm toplumun umudu haline gelmiştir. Bu umudu söndürmemek lazım”

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