Shakira vergi kaçırma suçlamasından ifade verdi

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya’da 14.5 milyon avro vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında mahkemede ifade verdi.

Barselona’daki Esplugues de Llobregat Mahkemesi’ne gelen Shakira mahkemede yaklaşık 1.5 saat kaldı.

Sputnik’in aktardığına göre İspanyol basınında mahkeme kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Shakira’nın Maliyenin kendisinden talep ettiği vergi borcunu ödediği iddia edildi.

Savcılık tarafından sunulan iddianamede Shakira, İspanya’da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları’nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında 6 farklı mali suç işleyerek toplamda 14.5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyordu.