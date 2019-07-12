Sherlock Holmes 3 geliyor: Dexter Fletcher yönetecek

Robert Downey Jr. ve Jude Law’ın başrollerini üstlendiği Sherlock Holmes serisinin yeni filmini Guy Ritchie değil son olarak Rocketman’e imza atan Dexter Fletcher yönetecek. Sherlock Holmes 3, 22 Aralık 2021’de vizyona girecek

Filmloverss‘ın haberine göre, Sir Arthur Conan Doyle’ın yarattığı Sherlock Holmes karakteri, Iron Man olarak bildiğimiz Robert Downey Jr.‘ın performansıyla sinema dünyasında hayat bulmuştu. İki yıl arayla gösterime giren Sherlock Holmes ve Sherlock Holmes: A Game of Shadows filmleri gişe anlamında iyi bir başarı elde etmiş, hâliyle bu durum serinin üçüncü filminin çekilecek olmasına zemin hazırlamıştı.

Ancak Robert Downey Jr.’ın, Iron Man olarak birçok Marvel filminde boy göstermesi Sherlock Holmes 3‘nin çekilmesine engel oldu. Filmin yıllardır hazırlık aşamasında olması, serinin ilk iki filmine imza atan Guy Ritchie‘nin projeden ayrılmasına neden oldu. Bunun üzerine Warner Bros., yeni filmi çekmesi için seçeneklerini gözden geçirmeye başladı ve sonunda aradığı yönetmeni buldu.

Variety’nin haberine göre The Proclaimers’ın şarkılarından oluşan Sunshine on Leith filmini çeken, Bryan Singer’ın ayrılmasından sonra Bohemian Rhapsody’yi tamamlayan ve son olarak Elton John’un yaşamını anlatan Rocketman’i yöneten Dexter Fletcher, Sherlock Holmes 3’nin yönetmen koltuğuna oturacak. Şu sıralar oyunculuktan ziyade yönetmenlik kariyerine ağırlık veren Fletcher’ın seriye getireceği yeni bakış açısı büyük merak konusu.

Robert Downey Jr. ve Jude Law’ın serinin 3. filminde Sherlock Holmes ve Doktor Watson rolleriyle geri dönmesi bekleniyor. Narcos’un yaratıcısı Chris Brancato, Sherlock Holmes 3’nin senaryosunu kaleme alıyor.

Daha önce 25 Aralık 2020’de vizyona gireceği açıklanan film, Warner Bros.’un erteleme kararıyla 22 Aralık 2021‘de gösterime girecek.